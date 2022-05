विराट कोहली (Virat Kohli) आउट। यही रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (Royal Challengers Bangalore) के फैंस नहीं चाहते थे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। राजस्थान रॉयल्स (Rajasthan Royals) के खिलाफ अहम मुकाबले में वह सिर्फ सात रन बनाकर आउट हो गए। मुकाबला बड़ा था और टीम को अपने इस पूर्व कप्तान से बड़ी पारी की उम्मीद थी। लेकिन कोहली उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाए।

पारी के दूसरे ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा ने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (Royal Challengers Bangalore) के कप्तान को सस्ते में पविलियन भेज दिया। राजस्थान रॉयल्स (Rajasthan Royals) के लिए यह बड़ा विकेट था। कृष्णा, जो गुजरात टाइटंस (Gujarat Titans) के खिलाफ पहले क्वॉलिफायर में आखिरी ओवरों में लगातार तीन सिक्स खाने के बाद हताश थे, को वाकई बड़ी राहत मिली होगी।

A huge early success with the ball for @rajasthanroyals! ? ?@prasidh43 strikes as captain @IamSanjuSamson takes the catch. ? ?#RCB lose Virat Kohli.

Follow the match ▶️ https://t.co/orwLrIaXo3 #TATAIPL | #RRvRCB pic.twitter.com/ocA84wqLnG

— IndianPremierLeague (@IPL) May 27, 2022