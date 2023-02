VIDEO: आउट होने के बाद निराश कोहली स्टेडियम में छोले-भटूरे देखते ही उछल पड़े

विराट कोहली की गिनती दुनिया के सबसे फिट एथलीट में होती है और उनकी इस शानदार फिटनेस के पीछे है उनकी कड़ी मेहनत और हेल्दी डाइट। लेकिन कभी-कभी मुंह का स्वाद बदलने के लिए कोहली जैसे खिलाड़ी के लिए चीट डे पर मनाने में कोई हर्ज नहीं है। विराट कोहली इस समय दिल्ली में हैं और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरा टेस्ट खेल रहे हैं। ऐसे में कोहली खुद को दिल्ली के अपने मनपसंद खाने से खुद को दूर नहीं रख सके और उन्होंने स्टेडियम में ही अपने फेवरेट छोटे-भटूरे मंगा लिए। इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें कोहली अपना फेवरेट फूड देखते ही खुशी से उछल पड़ते हैं।

इस वायरल वीडियो में कोहली ड्रेसिंग रूम में कोच राहुल द्रविड़ से बात कर रहे हैं कि तभी एक स्टाफ मेंबर अपने हाथ में छोले-भटूरे लेकर आता है जिसे देखकर कोहली खुश हो जाते हैं और ताली मारते हैं। कोहली का रिएक्शन देख कोच द्रविड़ भी मुस्कराने से खुद को रोक नहीं सके।

That’s all of us when we see the food ? pic.twitter.com/eew13rYVlJ

— Mazher Arshad (@MazherArshad) February 18, 2023

बता दें, दिल्ली टेस्ट के दूसरे दिन विराट कोहली अपने अर्धशतक की ओर बढ़ ही रहे थे कि तभी 50वें ओवर में डेब्यूटेंट मैथ्यू कुनमन ने उन्हें lbw आउट कर दिया। हालांकि अंपायर के इस फैसले से कोहली काफी नाराज दिखे क्योंकि रिप्ले में ये साफ नहीं था कि गेंद बैट या पैड में से किसपर पहले लगी है। कोहली ने फील्ड अंपायर नितिन मेनन के फैसले पर रिव्यू भी लिया लेकिन ये साफ नहीं हो सका कि गेंद पहले बैट पर लगी है या नहीं। इसके बाद थर्ड अंपायर ने फील्ड अंपायर के फैसले को बरकरार रखा।

LBW आउट होने के बाद कोहली ने ड्रेसिंग रूम में जाकर कोच द्रविड़ के सामने अंपायर के फैसले को लेकर अपना गुस्सा प्रकट किया। हालांकि कुछ देर बाद कोहलीने छोले-भटूरे देखते ही अपने आउट होने के गम को भुला दिया।