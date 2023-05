IPL 2023: वेन पर्नेल का वह ओवर, जिसने मैच पलट दिया, संभल नहीं पाई राजस्थान की टीम

राजस्थान रॉयल्स को आरसीबी के खिलाफ अपने घर में 112 रन की बड़ी हार का सामना करना पड़ा. आरसीबी के 171 रन के जवाब में राजस्थान की टीम सिर्फ 59 रन पर ढेर हो गई. आईपीएल इतिहास का यह तीसरा सबसे न्यूनतम स्कोर है. आरसीबी की इस जीत में गेंदबाज वेन पर्नेल की प्रमुख भूमिका रही. उन्होंने एक ही ओवर में जोस बटलर और संजू सैमसन का विकेट लेकर राजस्थान को संभलने का मौका नहीं दिया.

आरसीबी के 171 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी राजस्थान की टीम ने पहले ओवर में यशस्वी जायसवाल का विकेट खो दिया था, अब इसके बाद जोस बटलर और संजू सैमसन पर बड़ी जिम्मेदारी थी. मगर राजस्थान की पारी के दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए वेन पर्नेल ने एक ही ओवर में जोस बटलर और संजू सैमसन को पवेलियन भेज दिया. उन्होंने ओवर की दूसरी गेंद पर जोस बटलर को शिकार बनाया. बटलर खाता भी नहीं खोल सके, वहीं इसी ओवर की चौथी गेंद पर उन्होंने सैमसन को आउट किया. सैमसन ने चार रन की पारी खेली.

