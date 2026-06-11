FIFA WC2026: 'हम किसी भी टीम को हरा सकते हैं..', मिकेल मेरिनो ने सभी टीमों को दी वॉर्निंग

स्पेन के मिडफील्डर मिकेल मेरिनो का मानना ​​है कि फीफा विश्व कप 2026 में किसी भी प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ खुद पर भरोसा करने के लिए यूरोपियन चैंपियन स्पेन के पास हर वजह है. मेरिनो ने कहा कि जब उनकी टीम अपना सर्वश्रेष्ठ खेल दिखाती है, तो वे किसी को भी हरा सकते हैं.

फीफा को दिए एक इंटरव्यू में मेरिनो ने कहा, “यह सच है कि टीमें हमें यूरो के लिए पसंदीदा या ऐसी टीम के तौर पर नहीं देखती थीं जिससे डरना चाहिए, लेकिन उस टूर्नामेंट (यूईएफए यूरो 2024 में चैंपियन) में हमने जो हासिल किया और उसके बाद जो किया, उसकी वजह से मुझे लगता है कि लोग अब हमें ट्रॉफी के असली दावेदार के तौर पर देखते हैं.”

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हम किसी भी टीम को हरा सकते हैं

आर्सेनल के मिडफील्डर ने कहा कि स्पेन को टीम से जुड़ी उम्मीदों को अपनाना चाहिए, साथ ही जमीन से जुड़े रहना चाहिए. उन्होंने कहा, “अब जब हर कोई हमें टूर्नामेंट की पसंदीदा टीमों में से एक मानता है, तो हमें इससे आत्मविश्वास और ऊर्जा लेनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम अति-आत्मविश्वास में न आएं. अगर हर कोई हमें ऐसा मानता है, तो ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने यह मुकाम हासिल किया है और हमें खुद पर भरोसा होना चाहिए.”

मेरिनो ने कहा, “हमें अति-आत्मविश्वास नहीं होना चाहिए या यह नहीं सोचना चाहिए कि हम अपने आप ही किसी और से बेहतर हैं. कोई भी टीम अपने अच्छे दिन पर आपको हरा सकती है, लेकिन इससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ना चाहिए. अगर हम अपना सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खेलते हैं, तो हम किसी को भी हरा सकते हैं.” मेरिनो ने टूर्नामेंट में जाने से पहले स्पेन के आत्मविश्वास के पीछे लुइस डे ला फुएंते की टीम में मौजूद संतुलन को भी एक बड़ी वजह बताया.

उन्होंने कहा, “हम बहुत अच्छी तरह से तैयार हैं. हमारे पास युवा जोश, ऊर्जा और ट्रॉफी जीतने की चाहत का मिश्रण है. हम यूरोपियन चैंपियन हैं और हमने ऐसे खिलाड़ियों को शामिल किया है जो सिस्टम और कोचिंग स्टाफ को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं.”

मेरिनो ने कहा, “जब व्यक्तिगत प्रतिभा की बात आती है, तो हम बेहतरीन टीमों में से एक हैं, लेकिन हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारी एकजुटता और वह परिवार है जो हम बन गए हैं. हम एक टीम के तौर पर खेलते हैं और लंबे टूर्नामेंट के मुश्किल समय में एक-दूसरे का साथ देते हैं.”

स्पेन ग्रुप एच का हिस्सा है. इस ग्रुप की तीन अन्य टीमें काबो वर्डे, सऊदी अरब और उरुग्वे हैं. विश्व कप में 48 टीमें हिस्सा ले रहीं हैं. 12 अलग-अलग ग्रुप में 4-4 की संख्या में टीमों को रखा गया है. कुल 104 मैच खेले जाने हैं. विश्व कप 12 जून की देर रात शुरू होगा.