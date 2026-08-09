Vaibhav SooryavanshiAjit AgarkarRohit SharmaIND vs SLGautam Gambhir
Copied

घर में वनडे वर्ल्ड कप खेलने पर कोई दबाव नहीं, हम इस बार... कागिसो रबाडा ने किया बड़ा दावा

साउथ अफ्रीका 2027 में जिम्बाब्वे और नामीबिया के साथ मिलकर 50 ओवर के वर्ल्ड कप के 14वें संस्करण की सह मेजबानी करेगा. हाल के वर्षों में सभी फॉर्मेट में टीम के शानदार प्रदर्शन के कारण उनसे उम्मीदें भी काफी ज्यादा हैं.

Edited By : Akhilesh Tripathi |Aug 09, 2026, 05:13 PM IST

Published On Aug 09, 2026, 05:13 PM IST

Last UpdatedAug 09, 2026, 05:13 PM IST

Kagiso rabada

Kagiso rabada

साउथ अफ्रीका के तेज गेंदबाज कगिसो रबाडा का मानना ​​है कि अगले साल घरेलू मैदान पर आईसीसी क्रिकेट वनडे वर्ल्ड कप होने से टीम पर कोई अतिरिक्त दबाव नहीं पड़ेगा. रबाडा ने कहा कि टीम अपने घर में शानदार रिकॉर्ड को बरकरार रखते हुए वर्ल्ड कप का खिताब जीतना चाहेगी.

साउथ अफ्रीका 2027 में जिम्बाब्वे और नामीबिया के साथ मिलकर 50 ओवर के वर्ल्ड कप के 14वें संस्करण की सह मेजबानी करेगा. हाल के वर्षों में सभी फॉर्मेट में टीम के शानदार प्रदर्शन के कारण उनसे उम्मीदें भी काफी ज्यादा हैं. प्रोटियाज टीम ने 2025 में लॉर्ड्स में ऑस्ट्रेलिया को हराकर पहली बार आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (डब्ल्यूटीसी) का खिताब अपने नाम किया था. वहीं व्हाइट-बॉल क्रिकेट में भी साउथ अफ्रीका का प्रदर्शन पिछले कुछ समय में शानदार रहा है.

Add Cricket Country as a Preferred Source add cricketcountry as a preferred source

घरेलू दर्शकों के सामने खेलने के दबाव नहीं: रबाडा

रबाडा को नहीं लगता कि इन उपलब्धियों और घरेलू दर्शकों के सामने खेलने के दबाव का टीम पर कोई खास असर पड़ेगा. जोहान्सबर्ग में क्रिकेट वर्ल्ड कप 2027 के वेन्यू और ब्रांड की घोषणा के कार्यक्रम में रबाडा ने आईसीसी से कहा, “मुझे लगता है कि अभी हमारे लिए इसमें और भी बहुत कुछ है, यह एक तरह से आजादी जैसा भी है, मुझे घर पर खेलने और विश्व कप को जीतने की जरूरत महसूस करने का कोई दबाव नहीं लगता.

उन्होंने कहा, यह लगभग ऐसा है जैसे हम घर पर हैं और हम इस किले की रक्षा करने जा रहे हैं, मेरे लिए इसका यही मतलब है, यह टीम का प्रतिनिधित्व करने के बारे में है. रबाडा 2019 और 2023 में हुए वनडे विश्व कप में साउथ अफ्रीका टीम का हिस्सा रह चुके हैं.

‘क्रिकेटर मशीन नहीं होते’… खिलाड़ियों की रिकवरी में देरी पर लक्ष्मण ने दिया जवाब

साउथ अफ्रीका के तेज गेंदबाज ने मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (एमसीजी) में इंग्लैंड के खिलाफ 1992 के वर्ल्ड कप फाइनल में पाकिस्तान के महान खिलाड़ी वसीम अकरम के मैच जिताऊ स्पेल को याद किया, जहां बाएं हाथ के इस गेंदबाज ने निर्णायक स्पेल डालकर पाकिस्तान को पहला वर्ल्ड कप खिताब दिलाने में मदद की थी. रबाडा ने कहा, वर्ल्ड कप का एक पल जिसे मैं कभी नहीं भूलूंगा, क्योंकि मैं एक गेंदबाज हूं, इसी वजह से मैं गेंदबाजों के क्लब की बात करूंगा, मेरे लिए इंग्लैंड के खिलाफ फाइनल में वसीम अकरम का प्रदर्शन लाजवाब था, उनके पास पेस और हुनर था और वसीम अकरम के अंदर जबरदस्त ऊर्जा थी, जिससे पता चलता था कि वह खेलने के लिए ही मैदान पर उतरे हैं.

नॉकआउट मैचों का दबाव झेल सकती है टीम: रबाडा

31 साल के रबाडा का मानना ​​है कि हालिया सफलताओं ने टीम का यह भरोसा भी बढ़ाया है कि वे बड़े नॉकआउट मैचों का दबाव झेल सकते हैं. उन्होंने कहा, हमने दिखाया है कि हम फाइनल और सेमीफाइनल में खेल सकते हैं। बस आखिरी कदम उठाना बाकी है, इसलिए आत्मविश्वास तो है ही, भरोसा भी पक्का है, बस एक कदम और आगे बढ़ना है.

साउथ अफ्रीका चार बार 50 ओवर के वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचा है, लेकिन अभी तक खिताब नहीं जीत पाया है. 2027 का टूर्नामेंट उनके अपने देश में होने वाला है, इसलिए प्रोटियाज टीम इस बार खिताब को सूखे को खत्म करना चाहेगी.

Akhilesh Tripathi

Akhilesh Tripathi

पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2013 मेंआर्यन टीवी (पटना) से हुई, फिर ईनाडु डिजीटल (ईटीवी हैदराबाद) में लगभग एक साल (2015-2016) काम करने के बाद राजस्थान पत्रिका (वाराणसी) पहुंचा, जहां डिजिटल सेक्शन में चार साल तक काम किया. अब सीनियर सब एडिटर के तौर पर साल 2022 से Cricketcountry.com (Zee Media) से जुड़ा हूं.

Related News

2027 वर्ल्ड कप के लिए दिनेश कार्तिक ने चुनी भारतीय टीम, 2 चौंकाने वाले खिलाड़ी की कराई वापसी

2027 वर्ल्ड कप के लिए दिनेश कार्तिक ने चुनी भारतीय टीम, 2 चौंकाने वाले खिलाड़ी की कराई वापसी
Rohit Sharma क्या ODI से लेंगे संन्यास ? बीसीसीआई ने दिया जवाब

Rohit Sharma क्या ODI से लेंगे संन्यास ? बीसीसीआई ने दिया जवाब

भारत को हराना मुश्किल, वह दुनिया की बाकी टीमों से... पाकिस्तान के हेड कोच का बड़ा बयान

भारत को हराना मुश्किल, वह दुनिया की बाकी टीमों से... पाकिस्तान के हेड कोच का बड़ा बयान
क्रिकेट फैंस के लिए बड़ी खबर, 2027 वर्ल्ड कप की तारीख पर आया बड़ा अपडेट

क्रिकेट फैंस के लिए बड़ी खबर, 2027 वर्ल्ड कप की तारीख पर आया बड़ा अपडेट

Latest News

vvs-laxman-10

'क्रिकेटर मशीन नहीं होते'... खिलाड़ियों की रिकवरी में देरी पर लक्ष्मण ने दिया जवाब
ind-vs-sl-five-big-records

IND VS SL: शुभमन गिल रचेंगे इतिहास… भारतीय खिलाड़ियों के निशाने पर होंगे पांच बड़े रिकॉर्ड्स
pakistan-players

'फर्जी' टी-20 लीग के जाल में फंसे पाकिस्तानी क्रिकेटर्स, खाली हाथ लौटे घर, बैन भी लगा
ind-vs-sl-practice-match

Devdutt Padikkal Century: अभ्यास मैच में पडिक्कल ने ठोका शतक, दूसरे दिन भारत की स्थिति हुई मजबूत
australia-players

क्या आईपीएल 2027 में नहीं खेलेंगे ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ? कोच के बयान ने बढ़ाया सस्पेंस

sai-sudharsan-17

टीम इंडिया को लगा तगड़ा झटका, साई सुदर्शन श्रीलंका टेस्ट सीरीज से बाहर

Editor's Pick

Srilanka Cricket announces free entry for fans in Galle and Colombo for India-Sri Lanka Tests

क्रिकेट फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी, भारत- श्रीलंका सीरीज में स्टेडियम में दर्शकों की फ्री एंट्री

India batters cannot be defensive, need to be more proactive against SL spinners Says ajinkya Rahane

श्रीलंकाई स्पिनर्स का कैसे सामना करें.... रहाणे ने टीम इंडिया के बैटर्स को दिया मंत्र
Jasprit Bumrah Should take a break former Indian cricketer backs Mohammed Shami and Bhuvneshwar Kumar

उसे ब्रेक लेना चाहिए, वह तीनों फॉर्मेट नहीं खेल सकता... जसप्रीत बुमराह पर पूर्व क्रिकेटर का बड़ा बयान
Rishabh Pant Will be the Key of India in Test Series Against Sri Lanka Says former wicket keeper Deep Dasgupta

श्रीलंका के खिलाफ कैसे तुरुप का पत्ता साबित होंगे पंत, पूर्व विकेटकीपर ने किया खुलासा
Most Wickets By Indian Bowlers in Sri Lanka in Test Cricket Ravichandran Ashwin To Amit Mishra

IND vs SL: श्रीलंका में टेस्ट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज
Women’s T20 Asia Cup 2026 schedule unveiled India to face Pakistan on September 5

महिला T20 एशिया कप 2026 का शेड्यूल जारी, जानें कब होगा भारत- पाकिस्तान मुकाबला ?