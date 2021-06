भारत और इंग्लैंड की महिला टीमें सीरीज का एकमात्र टेस्ट मैच खेलने के लिए तैयार हैं. इस मैच से पहले टीम की उपकप्तान हरमनप्रीत कौर (Harmanpreet Kaur) ने कहा कि वह और उनकी टीम 7 साल में पहला टेस्ट खेलने के लिए पूरी तरह तैयार हैं. उन्होंने कहा कि खासतौर से तब, जब पुरुष टीम के टेस्ट विशेषज्ञ बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे (Ajinkya Rahane) ने टीम को कई उपयोगी टिप्स दिए हैं. इसके बाद टीम तैयार है. दोनों टीमें बुधवार से ब्रिस्टल में यह एकमात्र टेस्ट मैच खेलने उतरेंगी.

भारतीय महिला टीम का यह पूर्ण दौरा है, जिसमें टीम टेस्ट मैच से शुरुआत करेगी और इसके बाद वह मेजबान देश के खिलाफ वनडे और टी20 सीरीज भी खेलेगी. हरमनप्रीत कौर ने सोमवार को आयोजित हुई ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ‘मैंने लाल गेंद से काफी क्रिकेट नहीं खेला है. मैंने सिर्फ दो टेस्ट खेले हैं. इस बार हमें अजिंक्य रहाणे से बात करने का मौका मिला, हमने उनकी बातें सुनकर समझा कि लंबे प्रारूप में कैसे बल्लेबाजी करनी है, हम मानसिक रूप से तैयार हैं.’

??It was a memorable win for us. @ImHarmanpreet relives #TeamIndia‘s Test win against England in 2014. ?? pic.twitter.com/IE0uhJC79x

