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क्या हम लगातार दो बार... आरसीबी की खिताबी जीत के बाद विराट कोहली का पोस्ट वायरल

विराट कोहली ने आईपीएल करियर का सबसे तेज अर्धशतक लगाया, विराट ने अपने पचास रन महज 25 गेंदों में पूरे किए. कोहली ने 42 गेंदों का सामना करते हुए नाबाद 75 रन बनाए, उनकी इस पारी में 9 चौके और 3 छक्के शामिल थे.

Edited By : Akhilesh Tripathi |Jun 01, 2026, 03:34 PM IST

Published On Jun 01, 2026, 03:34 PM IST

Last UpdatedJun 01, 2026, 03:34 PM IST

Virat Kohli Post

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रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ‘आईपीएल- 2026’ के खिताब को अपने नाम किया. रजत पाटीदार की कप्तानी में आरसीबी ने फाइनल मुकाबले में गुजरात टाइटंस (जीटी) को 5 विकेट से हराया. विराट कोहली खिताबी मुकाबले में आरसीबी की जीत के नायक रहे. आरसीबी के सफलतापूर्वक खिताब का बचाव करने के बाद कोहली ने अपने सोशल मीडिया पर भावुक पोस्ट लिखा.

कोहली ने सोशल मीडिया प्लेफॉर्म ‘एक्स’ पर लिखा, हमने पिछले साल खुद से एक सवाल पूछा था कि क्या हम लगातार दो बार खिताब जीत सकते हैं? और हमने दोबारा कर दिखाया.

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फाइनल में गरजा कोहली का बल्ला

खिताबी मुकाबले में कोहली का बल्ला खूब गरजा. विराट ने वेंकटेश अय्यर के साथ मिलकर आरसीबी को गुजरात टाइटंस के खिलाफ शानदार शुरुआत दी, दोनों ने पहले विकेट के लिए सिर्फ 27 गेंदों में 62 रन जोड़े. कोहली बेहतरीन लय में दिखाई दिए और उन्होंने अपने आईपीएल करियर का सबसे तेज अर्धशतक लगाया, विराट ने अपने पचास रन महज 25 गेंदों में पूरे किए.

कोहली ने खेली नाबाद 75 रन की पारी

कोहली ने 42 गेंदों का सामना करते हुए 178 के स्ट्राइक रेट से नाबाद 75 रन बनाए. अपनी इस पारी में विराट ने 9 चौके और 3 छक्के लगाए, वहीं, टिम डेविड ने 17 गेंदों में 24 रनों का योगदान दिया.

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155 रन ही बना सकी गुजरात टाइटंस की टीम

इससे पहले, आरसीबी के गेंदबाजों ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए गुजरात टाइटंस को 155 रनों के स्कोर पर रोका। जीटी की तरफ से सिर्फ वॉशिंगटन सुंदर ही कुछ हद तक लय में नजर आए और उन्होंने 37 गेंदों का सामना करते हुए 50 रनों की शानदार पारी खेली. आरसीबी की ओर से रसिख सलाम ने अपने 4 ओवर के स्पेल में सिर्फ 27 रन खर्च करते हुए 3 बड़े विकेट चटकाए, जबकि भुवनेश्वर कुमार ने 29 रन देकर 2 विकेट निकाले, जोश हेजलवुड भी 2 विकेट चटकाने में सफल रहे.

आरसीबी खिताब डिफेंड करने वाली तीसरी टीम बनी

आरसीबी खिताब का बचाव करने वाली आईपीएल इतिहास की महज तीसरी टीम बन गई है. आरसीबी से पहले यह उपलब्धि चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस ने हासिल की है. कोहली आईपीएल 2026 में आरसीबी की ओर से सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे, उन्होंने 16 मुकाबलों में 165 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 675 रन बनाए.

Akhilesh Tripathi

Akhilesh Tripathi

पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2013 मेंआर्यन टीवी (पटना) से हुई, फिर ईनाडु डिजीटल (ईटीवी हैदराबाद) में लगभग एक साल (2015-2016) काम करने के बाद राजस्थान पत्रिका (वाराणसी) पहुंचा, जहां डिजिटल सेक्शन में चार साल तक काम किया. अब सीनियर सब एडिटर के तौर पर साल 2022 से Cricketcountry.com (Zee Media) से जुड़ा हूं.

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