चेन्नई सुपर किंग्स के सीईओ ने दिया महेंद्र सिंह धोनी के रिटायरमेंट पर बड़ा अपडेट, फैंस हो जाएंगे खुश

नई दिल्ली: क्या महेंद्र सिंह धोनी ने इंडियन प्रीमियर लीग 2023 के बाद संन्यास लेने का इरादा कर लिया है. रविवार को चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच हुए मुकाबले के बाद धोनी ने मैदान का चक्कर लगाया. फैंस को साइन की हुईं गेंदें दीं. तो इसके बाद यह कयास लगने लगे कि शायद अब धोनी ने साफ इशारा कर दिया है कि आईपीएल 2023 उनके करियर का आखिरी सीजन है. हालांकि धोनी ने इस पर खुलकर कभी कुछ नहीं कहा. लेकिन उनके काम को देखते हुए फैंस ने यही अंदाजा लगाया कि शायद अब धोनी का आईपीएल को अलविदा कहने का वक्त नजदीक है.

CSK CEO said "We believe MS Dhoni is going to play next season as well so I hope fans will continue to support us like every time". pic.twitter.com/1WZB0oTATP

— Johns. (@CricCrazyJohns) May 15, 2023