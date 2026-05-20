'हमसे बहुत सारी गलतियां हुईं,' बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज गंवाने के बाद अपने ही खिलाड़ियों पर गरजे पाकिस्तानी कप्तान

सिलहट में खेले गए दूसरे टेस्ट में 78 रन से हार का सामना करना पड़ा है। जिसके बाद पाकिस्तानी कप्तान कप्तान शान मसूद निराश नजर आए और अपने ही खिलाड़ियों पर गरज उठे
Published On May 20, 2026, 01:31 PM IST
Last UpdatedMay 20, 2026, 01:31 PM IST
shan masood
क्रिकेट का मैदान हो और पाकिस्तान की फजीहत न हो ऐसा बहुत कम ही देखने को मिलता है बांग्लादेश दौरे पर गई पाकिस्तान को 2 टेस्ट मैचों की सीरीज के दोनो मैच में हार का सामना करना पड़ा है। ढाका में खेले गए पहले टेस्ट को 104 रन से गंवाने वाली पाकिस्तान को सिलहट में खेले गए दूसरे टेस्ट में 78 रन से हार का सामना करना पड़ा है। जिसके बाद पाकिस्तानी कप्तान कप्तान शान मसूद निराश नजर आए और अपने ही खिलाड़ियों पर गरज उठे
मैच के बाद बातचीत के दौरान शान मसूद ने कहा, “हमसे बहुत सारी गलतियां हुईं। जब आप किसी मैच की चौथी पारी में 360 के करीब रन बनाते हैं, तो उम्मीद करते हैं कि आप सही तरफ होंगे। मुझे लगता है कि पिछली तीन पारियों में हमें बहुत कुछ सोचना था। हमें मिला लक्ष्य सच में बहुत बड़ा था।”
पाकिस्तान कप्तान ने कहा कि बांग्लादेश के आखिरी चार विकेटों ने टीम के लिए काफी रन जोड़ दिए, जबकि पाकिस्तान ने कई अहम मौके गंवा दिए। उन्होंने माना कि बल्लेबाजी में भी टीम बड़ी साझेदारी को बड़े स्कोर में नहीं बदल सकी। मसूद के अनुसार, पहली तीन पारियों में हुई गलतियों का असर टीम पर पड़ा और चौथे-पांचवें दिन की मेहनत जीत में नहीं बदल सकी।
मसूद ने कहा, “मुझे लगता है कि टेस्ट क्रिकेट में आपकी किसी भी गलती की सजा मिलेगी। यह माफ करने लायक नहीं है। टेस्ट क्रिकेट हमेशा सबसे अच्छे खिलाड़ी खेलते हैं। आपको कोई आसान मैच नहीं मिलेगा और आपको सच में नतीजे निकालने के लिए मेहनत करनी होगी। मुझे लगता है कि एक टीम के तौर पर हमें यही करने की जरूरत है। हमने खुद को ऐसी जगह पर रखा है। मैं बस कुछ ही टेस्ट मैच गिन सकता हूं जहां हम पूरी तरह से हार गए हों, लेकिन हर दूसरे टेस्ट मैच में हम ऐसी जगह पर रहे हैं जहां हमने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, चाहे गेंद से हो या फील्डिंग से। यह कुछ ऐसा है जो आपको लगातार पांच दिनों तक करना होता है और यही सीख इस टीम को सच में लेने की जरूरत है।”
सिलहट में खेले गए टेस्ट की बात करें तो बांग्लादेश ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 278 रन बनाए थे। पाकिस्तान पहली पारी में 232 रन पर सिमट गई थी। पहली पारी के आधार पर बांग्लादेश को 46 रन की बढ़त मिली थी। बांग्लादेश ने दूसरी पारी में 390 रन बनाकर पाकिस्तान को जीत के लिए 437 रन का लक्ष्य दिया। पाकिस्तान 358 रन पर सिमट गई और 78 रन से मैच हार गई।