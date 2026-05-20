IPL 2026Virat KohliMS DhoniAbhishek SharmaRohit Sharma
Copied
  • Home
  • News
  • we did a lot of mistakes said pakistani captain shan masood after defeat from bangladesh

'हमसे बहुत सारी गलतियां हुईं,' बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज गंवाने के बाद अपने ही खिलाड़ियों पर गरजे पाकिस्तानी कप्तान

सिलहट में खेले गए दूसरे टेस्ट में 78 रन से हार का सामना करना पड़ा है। जिसके बाद पाकिस्तानी कप्तान कप्तान शान मसूद निराश नजर आए और अपने ही खिलाड़ियों पर गरज उठे

Edited By : Sameer Tiwari |May 20, 2026, 01:31 PM IST

Published On May 20, 2026, 01:31 PM IST

Last UpdatedMay 20, 2026, 01:31 PM IST

shan masood

क्रिकेट का मैदान हो और पाकिस्तान की फजीहत न हो ऐसा बहुत कम ही देखने को मिलता है बांग्लादेश दौरे पर गई पाकिस्तान को 2 टेस्ट मैचों की सीरीज के दोनो मैच में हार का सामना करना पड़ा है। ढाका में खेले गए पहले टेस्ट को 104 रन से गंवाने वाली पाकिस्तान को सिलहट में खेले गए दूसरे टेस्ट में 78 रन से हार का सामना करना पड़ा है। जिसके बाद पाकिस्तानी कप्तान कप्तान शान मसूद निराश नजर आए और अपने ही खिलाड़ियों पर गरज उठे

अपने ही खिलाड़ियों को सुनाई खरी खोटी

मैच के बाद बातचीत के दौरान शान मसूद ने कहा, “हमसे बहुत सारी गलतियां हुईं। जब आप किसी मैच की चौथी पारी में 360 के करीब रन बनाते हैं, तो उम्मीद करते हैं कि आप सही तरफ होंगे। मुझे लगता है कि पिछली तीन पारियों में हमें बहुत कुछ सोचना था। हमें मिला लक्ष्य सच में बहुत बड़ा था।”

Add Cricket Country as a Preferred Source add cricketcountry as a preferred source

पाकिस्तान कप्तान ने कहा कि बांग्लादेश के आखिरी चार विकेटों ने टीम के लिए काफी रन जोड़ दिए, जबकि पाकिस्तान ने कई अहम मौके गंवा दिए। उन्होंने माना कि बल्लेबाजी में भी टीम बड़ी साझेदारी को बड़े स्कोर में नहीं बदल सकी। मसूद के अनुसार, पहली तीन पारियों में हुई गलतियों का असर टीम पर पड़ा और चौथे-पांचवें दिन की मेहनत जीत में नहीं बदल सकी।

टेस्ट क्रिकेट में मिलती है गलती की सजा

मसूद ने कहा, “मुझे लगता है कि टेस्ट क्रिकेट में आपकी किसी भी गलती की सजा मिलेगी। यह माफ करने लायक नहीं है। टेस्ट क्रिकेट हमेशा सबसे अच्छे खिलाड़ी खेलते हैं। आपको कोई आसान मैच नहीं मिलेगा और आपको सच में नतीजे निकालने के लिए मेहनत करनी होगी। मुझे लगता है कि एक टीम के तौर पर हमें यही करने की जरूरत है। हमने खुद को ऐसी जगह पर रखा है। मैं बस कुछ ही टेस्ट मैच गिन सकता हूं जहां हम पूरी तरह से हार गए हों, लेकिन हर दूसरे टेस्ट मैच में हम ऐसी जगह पर रहे हैं जहां हमने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, चाहे गेंद से हो या फील्डिंग से। यह कुछ ऐसा है जो आपको लगातार पांच दिनों तक करना होता है और यही सीख इस टीम को सच में लेने की जरूरत है।”

सिलहट में खेले गए टेस्ट की बात करें तो बांग्लादेश ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 278 रन बनाए थे। पाकिस्तान पहली पारी में 232 रन पर सिमट गई थी। पहली पारी के आधार पर बांग्लादेश को 46 रन की बढ़त मिली थी। बांग्लादेश ने दूसरी पारी में 390 रन बनाकर पाकिस्तान को जीत के लिए 437 रन का लक्ष्य दिया। पाकिस्तान 358 रन पर सिमट गई और 78 रन से मैच हार गई।

Sameer Tiwari

Sameer Tiwari

Related News

हार ने हिला दी शान मसूद की कुर्सी! क्या बाबर आजम दोबारा बनेंगे पाकिस्तान के टेस्ट कप्तान?

हार ने हिला दी शान मसूद की कुर्सी! क्या बाबर आजम दोबारा बनेंगे पाकिस्तान के टेस्ट कप्तान?

'हमने अच्छी शुरुआत का फायदा नहीं उठाया,' बांग्लादेश के हाथों मिली करारी शिकस्त के बाद कप्तान शान मसूद ने कबूली गलती

'हमने अच्छी शुरुआत का फायदा नहीं उठाया,' बांग्लादेश के हाथों मिली करारी शिकस्त के बाद कप्तान शान मसूद ने कबूली गलती

नंबर 1-11 तक, हर पोजीशन में बल्लेबाजी करने वाले एकमात्र भारतीय, क्या आप नाम जानते हैं ?

नंबर 1-11 तक, हर पोजीशन में बल्लेबाजी करने वाले एकमात्र भारतीय, क्या आप नाम जानते हैं ?
अब मेरे लिए टेस्ट खेलना मुश्किल होगा, आईपीएल के बीच दिग्गज खिलाड़ी ने किया ऐलान

अब मेरे लिए टेस्ट खेलना मुश्किल होगा, आईपीएल के बीच दिग्गज खिलाड़ी ने किया ऐलान

Latest News

vaibhav-4-2

'करियर लंबा चले तो लोग बहुत कुछ कहेंगे...', 15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने तूफानी पारी के बाद ऐसा क्यों कहा?
shan-masood-19

'हमसे बहुत सारी गलतियां हुईं,' बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज गंवाने के बाद अपने ही खिलाड़ियों पर गरजे पाकिस्तानी कप्तान
riyan-8

आईपीएल कमेंटेटर पर भड़के रियान पराग, कहा - 'क्रिकेट तक ही करें बात..'
bangladesh-20

बांग्लादेश ने फिर बजाई पाकिस्तान की बैंड, टेस्ट सीरीज में किया क्लीन स्वीप
ban-vs-pak-4

BAN vs PAK: बांग्लादेश में पाकिस्तान की फिर बेइजज्ती, 78 रन से हारा दूसरा टेस्ट
vaibhav-3-2

IPL 2026 के रन मशीन बने वैभव सूर्यवंशी, Virat Kohli और क्लासेन कर रहे हैं उनका तेजी से पीछा

Editor's Pick

form issue bad captaincy and anger what happend to rishabh pant fans raised question

क्या वाकई प्रेशर में खेल रहे हैं ऋषभ पंत, LSG की हार के बाद आए बयान के बाद उठ रहे सवाल
Rajasthan Royals Scored 23 Runs in First Over Against Lucknow Super Giants Jaiswal Hit 4 Boundaries

पहले ही ओवर में लय से भटके आकाश सिंह, जायसवाल ने खूब भुनाया
Who is Gurnoor Brar Punjab Pacer Who is Selected For Afghanistan Test and ODI Series

कौन हैं गुरनूर बरार, 6.5 फुट लंबा गेंदबाज, जिसे आया टीम इंडिया का बुलावा
Big Update on MS Dhoni Retirement Suresh Raina give big hint to fans ipl 2026

फैंस के लिए खुशखबरी, IPL 2027 में दिखेगा माही का मैजिक! चिन्ना थाला ने किया कंफर्म
IPL 2026: Rajasthan Royals Can beat Any Team and Reach in Playoffs

RR के कोच को प्लेऑफ में पहुंचने का यकीन, कोहली का नाम लेकर समझाया
If CSK beat SRH RCB get a big boost and will remain at top 2 in points table ipl 2026

CSK की जीत से RCB को होगा बंपर फायदा, SRH अगर मारेगी बाजी तो GT कहेगी 'थैंक्यू'