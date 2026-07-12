इंग्लैंड में 0-4 से टीम इंडिया को मिली शर्मनाक हार, श्रेयस अय्यर ने बताया कहां हुई चूक ?

जोस बटलर ने शानदार शतक जड़ा, वहीं कप्तान हैरी ब्रुक ने भी तूफानी पारी खेली जिससे इंग्लैंड ने पांचवें टी20 मैच में भारत को 56 रन से हरा दिया. इस जीत के साथ इंग्लैंड ने पांच मैचों की सीरीज को 4-0 से अपने नाम किया. सीरीज का पहला मैच बारिश से धुल गया था. टीम इंडिया की शर्मनाक हार के बाद भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर काफी निराश नजर आए. उन्होंने मैच के बाद हार की वजह भी बताई.

श्रेयस अय्यर की कप्तानी में भारतीय टीम की लगातार यह छठी हार है. इससे पहले आयरलैंड के हाथों भी टीम इंडिया को 0-2 से हार का सामना करना पड़ा है. श्रेयस अय्यर को बतौर कप्तान अपनी पहली जीत का इंतजार है.

Add Cricket Country as a Preferred Source

‘मुझे लगता है कि संवाद होना ज़रूरी है’

इंग्लैंड में मिली हार के बाद भारतीय कप्तान ने कहा, इस सीरीज़ से काफ़ी कुछ सीखने लायक है, परिस्थितियों में ढलना भी सीखना होगा, अब तक इस सीरीज़ में यह सबसे अच्छी विकेट थी, मुझे लगता है कि संवाद होना ज़रूरी है, फ़ील्डिंग मुक़ाबले में जीतने में अहम योगदान निभाती है और हमें इस पर काम करना होगा.

‘हमने कुछ कैच छोड़े, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा’

श्रेयस अय्यर ने कहा, जब आप विदेशी दौरे पर आते हैं तो परिस्थितियां अलग होती हैं और मैदान का डायमेंशन अलग होता है, हमने कुछ कैच भी छोड़े, अगर हम 220-225 के आसपास का चेज़ कर रहे होते तो अच्छा होता, लेकिन यह हमारे लिए अच्छा सबक है. भारतीय कप्तान ने कहा, साझेदारी बनाने के बजाय हम लक्ष्य की ओर जल्दी से जल्दी पहुंचने की ओर ध्यान दे रहे थे जबकि इंग्लैंड की टीम योजनाबद्ध तरीके से गेंदबाज़ी कर रही थी, बटलर और हैरी की साझेदारी बेहतरीन थी, हमने कुछ कैच छोड़े लेकिन यह अच्छा सबक है.

बटलर-ब्रूक की जोड़ी ने टी20 क्रिकेट में रचा इतिहास, भारत के गेंदबाजों की जमकर की कुटाई

जोस बटलर और हैरी ब्रूक की पारी से इंग्लैंड की जीत

जोस बटलर के 64 गेंदों में 131 रन और ब्रुक के 45 गेंदों में नाबाद 95 रन की बदौलत इंग्लैंड ने तीन विकेट पर 257 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया. भारतीय गेंदबाजी आक्रमण इस मुकाबले में पूरी तरह बेअसर नजर आया। बटलर और ब्रुक ने दूसरे विकेट के लिए 233 रन की रिकॉर्ड साझेदारी की, जो टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में किसी भी विकेट के लिए सबसे बड़ी साझेदारियों में शामिल हो गई.

विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम ने इस दौरे के सभी सात टी20 मुकाबलों में अपनी सबसे अच्छी बल्लेबाजी जरूर की, लेकिन जीत के लिए यह प्रयास काफी नहीं था. भारत की पारी 20 ओवर में आठ विकेट पर 201 रन तक ही पहुंच सकी. इशान किशन ने 35 गेंदों में 56 रन और आलोचनाओं का सामना कर रहे तिलक वर्मा ने 25 गेंदों में 53 रन बनाए.