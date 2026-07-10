'हम 10 साल से यह बात कह रहे हैं', चौथे T20I में भारत की हार के बाद भड़के पार्थिव पटेल

नई दिल्ली: इंग्लैंड में भारत की हार के बाद सवाल गहरे हो रहे हैं. पांच मैचों की सीरीज में भारत 0-3 से पीछे है. यानी बाजी भारत के हाथ से निकल चुकी है. गुरुवार, 9 जुलाई को खेले गए मैच में भारत को 9 विकेट से हार मिली. इसके बाद भारत के पूर्व विकेटकीपर पार्थिव पटेल ने जोर देकर कहा कि भारत हर बार हार्दिक पंड्या और जसप्रीत बुमराह पर निर्भर नहीं रह सकता. पटेल का कहना था कि बीते 10 साल से ऐसा ही हो रहा है.

ब्रिस्टल में भारत ने इंग्लैंड के सामने 159 रन का टारगेट रखा था. इस लक्ष्य को इंग्लैंड ने आसानी से हासिल कर लिया. इंग्लैंड ने भारत को 37 गेंद बाकी रहते हराया. टी20 इंटरनेशनल में गेंद के लिहाज से यह भारत की तीसरी सबसे बड़ी हार है.

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हर बार हार्दिक और बुमराह पर निर्भर नहीं रह सकता भारत

आधिकारिक प्रसारणकर्ता जियोहॉटस्टार पर पटेल ने कहा कि भारतीय बल्लेबाजों के शॉट सिलेक्शन में कई खामियां थीं. इसके साथ ही भारत हर बार परिणाम के लिए जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पंड्या पर निर्भर नहीं रह सकता.

पटेल ने कहा,

‘जिस तरह से ये बल्लेबाज आउट हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि इससे किसी के कौशल पर सवाल उठते हैं. हालांकि, गेंद अगर पुल शॉट के लिए नहीं है तो आप वह शॉट नहीं खेल सकते. सवाल शॉट सिलेक्शन का है. यह प्लानिंग की बात है. बेशक, इंग्लैंड की योजनाएं हमसे बेहतर रही हैं. लेकिन भारत की योजनाएं सही नहीं बन रहीं.’

बल्लेबाजों के शॉट सिलेक्शन पर उठाए सवाल

पार्थिव पटेल ने आगे कहा,

‘अगर गेंद आपसे अक्रॉस जा रही है और आप उसे लेग साइड पर मारने की कोशिश करें तो गेंद नहीं जाएगी. आईपीएल में ये सभी गेंदें मैदान के बाहर जातीं. यूं तो कई सवाल हैं. हम यही बात बीते 10 साल से कर रहे हैं कि जब हार्दिक और बुमराह आ जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा.’

इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टी20 इंटरनेशनल में भारत की टीम में शिवम दूबे, अक्षर पटेल और वॉशिंगटन सुंदर जैसे तीन ऑलराउंडर थे. इन तीनों ने मिलकर बल्ले से 28 रन का योगदान दिया और कोई विकेट हासिल नहीं कर पाए. चा ओवरों में तीनों ने मिलकर 58 रन दिए.

इम्पैक्ट प्लेयर नियम की वजह से नहीं मिल रहा ऑलराउंडर

पार्थिव ने जोर देकर कहा कि आईपीएल के इम्पैक्ट प्लेयर के नियम की वजह से भारत को हार्दिक का रिप्लेसमेंट नहीं मिल पा रहा है.

उन्होंने कहा,

‘हम 10 साल से हार्दिक पंड्या और जसप्रीत बुमराह का विकल्प नहीं तलाश पा रहे हैं. इसकी सबसे बड़ी वजह आईपीएल का इम्पैक्ट प्लेयर नियम है. बुमराह की बात अलग है. लेकिन जब तक आईपीएल से इम्पैक्ट प्लेयर का नियम नहीं हटाया जाता तब तक भारत को वह ऑलराउंडर नहीं मिलेगा जिसकी उसे जरूरत है.’

भारत अब सीरीज का आखिरी मैच 11 जुलाई को साउथम्पटन में खेलेगा. अगर टीम इंडिया को सफाए से बचना है तो इस मैच को हर हाल में जीतना होगा