  • T20 World Cup 2026: माक्ररम ने पहले ही दी थी वॉर्निंग और बता दिया सुपर ओवर का स्पेशल प्लान

T20 World Cup 2026: माक्ररम ने पहले ही दी थी वॉर्निंग और बता दिया सुपर ओवर का स्पेशल प्लान

अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच बहुत रोमांचक रहा. मैच टाई रहा और फिर सुपर ओर भी टाई रहा. आखिर दूसरे सुपर ओवर की आखिरी गेंद पर जाकर नतीजा निकला.

user-circle cricketcountry.com Written by Bharat Malhotra
Last Updated on - February 11, 2026 7:07 PM IST

Aiden Markram

अहमदाबाद: एडेन मारक्रम जानते थे कि अफगानिस्तान के खिलाफ मुकाबला कड़ा होगा. और उन्होंने अपनी टीम को इसके लिए तैयार रहने के लिए कहा था. और आखिर ऐसा हुआ भी बुधवार को टी20 वर्ल्ड कप का यह मैच टूर्नामेंट के इतिहास के सबसे यादगार मैचों में रहा.

ग्रुप डी के इस रोमांचक मैच में साउथ अफ्रीका ने छह विकेट पर 187 रन का स्कोर बनाया. अफगानिस्तान ने इस स्कोर की बराबरी की. मामला सुपर ओवर तक पहुंचा. और यहां भी मुकाबला बराबरी पर रहा. मैच डबल सुपर ओवर तक गया. यहां अफगानिस्तान को जीत के लिए 24 रन बनाने थे. लेकिन वह बना नहीं सका.

इसे शब्दों में बयां करना है मुश्किल: माक्ररम

मैच के बाद प्रजेंटेशन में मारक्रम ने कहा, ‘इसे शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है. कड़ा मुकाबला था. टीमें आपको जबरदस्त दबाव में लाती हैं. और जब आप खुद पर दबाव डालने लगते हैं तो हालात मुश्किल हो जाते हैं. जीत और अंक मिलने के लिए शुक्रगुजार हूं.’

तेज गेंदबाज लुंगी एनगिडी ने मैच में शानदार गेंदबाजी करते हुए ‘प्लेयर ऑफ द मैच’ का पुरस्कार जीता, लेकिन वह पहले सुपर ओवर में 17 रन दे बैठे थे. लेकिन दूसरी बार स्पिनर केशव महाराज ने साउथ अफ्रीका के लिए कमाल की गेंदबाजी की और दो विकेट लेकर मुकाबला अपनी टीम के पक्ष में कर दिया.

सुपर ओवर में क्या था एडेन माक्ररम का प्लान

मारक्रम ने कहा, ‘आखिरकार सुपर ओवर में आप अपने बेहतर, सबसे आत्मविश्वास से भरे खिलाड़ी को चुनते हैं. पहले ओवर में लुंगी से ज्यादा गलती नहीं हुई, लेकिन फिर उन्होंने अच्छा स्कोर बना लिया. केशव के साथ भी यही कहानी रही. स्पिनर के लिए यह मुश्किल होता है, फिर भी हमने उन पर भरोसा किया.’

उन्होंने कहा, ‘मैंने लड़कों से कहा था कि लक्ष्य ठीक है, लेकिन हमें चुनौती का सामना करना होगा. मैं इससे पूरी तरह सहज नहीं था और मुझे लगा कि हमने कुछ मौके गंवा दिए.’ मारक्रम ने माना कि उनकी टीम को कुछ जगह सुधार की जरूरत है. ‘कुछ चीजें हैं जिनमें हम सुधार कर सकते हैं. छोटे-छोटे चरण में जो इस फॉर्मेट में बहुत मायने रखते हैं. इस तरह के मैच से आप यही सकारात्मक चीज सीख सकते हैं कि आपको इस तरह के मैच जीतने चाहिए.’ उन्होंने कहा, ‘‘इस फॉर्मेट में अच्छी शुरुआत करना जरूरी है और उन्होंने यही किया. उनमें से दो ने सच में अच्छी बल्लेबाजी की.’

T20 वर्ल्ड कप 2026 से जुड़े सभी ताजा अपडेट आप देख सकते हैं: https://www.cricketcountry.com/hi/icc-mens-t20-world-cup-2026/

