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'हम पावरप्ले में ही हार गए थे', आरसीबी से हार के बाद पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर का बयान

धर्मशाला: आईपीएल 2026 में पंजाब किंग्स की हार का सिलसिला जारी है. रविवार को हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के खिलाफ हुए मुकाबले में पंजाब को 23 रन से हार का सामना करना पड़ा. यह पंजाब की सीजन की लगातार छठी हार थी और इस हार ने टीम के प्लेऑफ...

Edited By : Bharat Malhotra |May 18, 2026, 08:00 AM IST

Published On May 18, 2026, 08:00 AM IST

Last UpdatedMay 18, 2026, 08:00 AM IST

धर्मशाला: आईपीएल 2026 में पंजाब किंग्स की हार का सिलसिला जारी है. रविवार को हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के खिलाफ हुए मुकाबले में पंजाब को 23 रन से हार का सामना करना पड़ा. यह पंजाब की सीजन की लगातार छठी हार थी और इस हार ने टीम के प्लेऑफ में पहुंचने के सपने को कहीं न कहीं धुंधला कर दिया है.

मैच के बाद पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर ने कहा, “उन्होंने बहुत अच्छी शुरुआत की और पावरप्ले के ठीक बाद भी गेंदबाजों पर अटैक किया. मुझे लगता है कि 222 रन बनाना बेहतरीन प्रदर्शन था. हम ज्यादा विकेट नहीं ले पाए, लेकिन हां, मुझे लगता है कि मैच पावरप्ले में ही हार गए थे.”

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पंजाब किंग्स ने 223 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए शुरुआत में ही 3 विकेट सिर्फ 19 रन पर खो दिए थे. इस पर श्रेयस अय्यर ने कहा, “हमारे ज्यादातर रन बनाने वाले खिलाड़ी प्रभसिमरन और प्रियांश थे. पावरप्ले में वे हमें जैसी शुरुआत देते थे, जाहिर है, इस बार हम वैसी शुरुआत नहीं कर पाए और मैं भी जल्दी आउट हो गया, जो निराशाजनक था. शशांक और स्टोइनिस ने बीच के ओवरों में अच्छी बल्लेबाजी की. मुझे लगता है कि हम लगभग 10 रन प्रति ओवर की गति से चल रहे थे, लेकिन लक्ष्य से थोड़ा पीछे रह गए.”

श्रेयस अय्यर ने आरसीबी के भुवनेश्वर कुमार और जोश हेजलवुड की गेंदबाजी की तारीफ की.

पंजाब किंग्स का अगला और आखिरी लीग मैच एलएसजी के खिलाफ है. इस मैच से पहले अपने मानसिकता से जुड़े सवाल पर अय्यर ने कहा, “नतीजे चाहे जो भी हो, मैं हमेशा सकारात्मक रहता हूं. इससे यह तय नहीं होता कि मेरा व्यक्तित्व कैसा है और मैं हमेशा एक मजबूत रवैये के साथ आगे बढ़ता हूं. मैं ऐसा इंसान नहीं हूं जो अतीत में बहुत ज्यादा उलझा रहे. यह मैच अब खत्म हो चुका है, यह बात अब बीत चुकी है. कल मैं फिर से सूरज को उगते हुए देखूंगा.”

सीजन के 13वें मैच में पंजाब की यह लगातार छठी हार थी. टीम 13 मैचों में 6 जीत और 6 हार के साथ 13 अंक लेकर चौथे स्थान पर है. टीम की प्लेऑफ में पहुंचने की संभावना दूसरी टीमों पर निर्भर है.

मैच की बात करें तो आरसीबी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 4 विकेट पर 222 रन बनाए थे, पंजाब किंग्स 8 विकेट पर 199 रन बना सकी और मैच 23 रन से हार गई.

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra अभी cricketcountry.com की हिंदी टीम को लीड कर रहे हैं. भारत के पास डिजिटल मीडिया में करीब 17 साल का अनुभव है. ज्यादातर वक्त क्रिकेट पर लिखते, समीक्षा करते और समझते हुए बीता है. साल 2008 में IPL के साथ करियर की शुरुआत हुई. तब Iplnewsonline.com की शुरुआती टीम का हिस्सा रहे. इसके बाद हिंदीलोक डॉट कॉम की जिम्मेदारी लंबे वक्त तक अकेले ही संभाली. फिर प्लानमैन मीडिया की TheSundayIndian.com की हिंदी वेबसाइट को लीड किया. भारत मल्होत्रा के सफर का अगला पड़ाव दैनिक जागरण की हेल्थ वेबसाइट ओन्ली माई हेल्थ रहा. यहां करीब ढाई साल तक हिंदी वेबसाइट की अगुआई की. इस दौरान साइट को नए सिरे से तैयार करना. इसके कॉन्टेंट और स्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर सुधार किया. नतीजा, उस दौरान यह हेल्थ के क्षेत्र में भारत की नंबर वन वेबसाइट बनी. यहां संपादकीय के साथ-साथ प्रॉडक्ट, तकनीक और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी सहयोग दिया. फरवरी 2015 में भारत मल्होत्रा NBT.in से जुड़े. यहां 7 साल से अधिक समय तक स्पोर्टस टीम के लीड रहे. इस दौरान क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 और फीफा वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, कई IPL सीजन, ओलिंपिक 2016 और 2020, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े आयोजनों में टीम की अगुआई की.

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