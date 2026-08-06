कोलंबो: भारतीय टीम दो टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए श्रीलंका पहुंच चुकी है. और इस सीरीज के लिए कप्तान शुभमन गिल को एक सलाह मिली है. और यह सलाह किसी और ने नहीं मुख्य कोच गौतम गंभीर ने दी है. गंभीर ने टीम से कहा है कि उन्हें इस सीरीज में हर चुनौती का सामना करने के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार रहना होगा.

श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज का आगाज 15 अगस्त से होना है. इससे पहले, भारतीय टीम श्रीलंका इलेवन के खिलाफ तीन दिवसीय प्रैक्टिस मैच में हिस्सा लेगी, जिसकी शुरुआत 7 अगस्त से होनी है. पहले टेस्ट की मेजबानी गाले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम करेगा, जबकि दूसरा टेस्ट मुकाबला 23 अगस्त से कोलंबो का सिंहली स्पोर्ट्स क्लब मैदान करेगा.

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गंभीर ने गुरुवार को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) द्वारा अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर शेयर किए गए वीडियो में कहा, ‘दोस्तों, हम जानते हैं कि हमारे सामने क्या है. हम जानते हैं कि हम किसके लिए खेल रहे हैं. हम जोर लगा सकते हैं, हम अपनी सीमा को पार कर सकते हैं, हम सभी चीजों को पूरा कर सकते हैं. 15 तारीख की सुबह, चाहे हम पहले बैटिंग कर रहे हों, या पहले गेंदबाजी कर रहे हों, हमें हर सवाल और हर जवाब के लिए पूरी तरह तैयार रहना है. इसलिए पक्का करें कि हम अभी से सभी चीजों को पूरा करें.’

भारतीय टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (डब्ल्यूटीसी) में मौजूदा रैंकिंग में 48.15 के जीत प्रतिशत के साथ पांचवें नंबर पर मौजूद है. वहीं, श्रीलंका 41.67 के जीत प्रतिशत के साथ छठे नंबर पर काबिज है. गंभीर ने नए खिलाड़ियों, ऑफ-स्पिन गेंदबाजी ऑलराउंडर सारांश जैन और तेज गेंदबाज आकिब नबी का टेस्ट सेटअप में आधिकारिक तौर पर स्वागत किया. इसके साथ ही हेड कोच ने नए नियुक्त फील्डिंग कोच, सुभादीप घोष का भी स्वागत किया.

‘दोस्तो, सभी का स्वागत है. हमारे साथ कुछ नए लोग आए हैं. सबसे पहले, सारांश, बधाई हो, आपने यहां तक ​​पहुंचने के लिए बहुत मेहनत की है. जब भी आपको मौका मिले, अपने परिवार और देश को गर्व महसूस कराना सुनिश्चित करें. दूसरी बात, मैं आकिब को बधाई देना चाहता हूं, आपका पिछला सीजन शानदार रहा था, और आपने जम्मू-कश्मीर को रणजी ट्रॉफी जिताई, जो एक बड़ी उपलब्धि है. एक बार फिर बधाई.’

हेड कोच ने आगे कहा, ‘आखिर में, मैं सुभादीप का भी स्वागत करना चाहता हूं. उन्होंने इतने वर्षों तक कई टीमों के साथ काम किया है. मुझे यकीन है कि उनका जुनून, उनकी प्रतिबद्धता इस टीम को आगे ले जाएगी और यह सुनिश्चित करेंगे कि उनका एनर्जी लेवल सभी को टारगेट हासिल करने में मदद करे.’

-आईएएनएस