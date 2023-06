बार्मी आर्मी इंग्लैंड क्रिकेट के फैंस का एक ग्रुप है. ये ग्रुप खेल को जुनून की हद तक फॉलो करने और अपनी टीम के समर्थन के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए नाम कमा चुका है. वे अकसर रंगारंग कपड़े पहनकर गाने गाते हुए मैच का आनंद लेता है. यह ग्रुप मैदान पर काफी शोर भी मचाता है.

इंग्लैंड की टीम दुनिया के किसी भी कोने में खेलती है इस ग्रुप के सदस्य वहां पहुंचते हैं. क्रिकेट की दुनिया में टीम के फैंस का यह सबसे लोकप्रिय गुप्स में शामिल है. इसके साथ ही खेल के लिए उनका प्यार भी कमाल का है. इंग्लैंड टीम के लिए उनकी दीवानगी की मिसाल दी जाती है. अपनी टीम का समर्थन करने के लिए वह विपक्षी टीम के खिलाड़ियों को निशाना बनाने से भी परहेज नहीं करते.

ऑस्ट्रेलिया के स्टार बल्लेबाज स्टीव स्मिथ भी उनका शिकार बने. इंग्लैंड के खिलाफ एशेज 2023 के पहले मैच में स्मिथ को खूब ट्रोल किया. एजबेस्टन में हुए इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने दो विकेट से जीत हासिल की. लेकिन मैच के दौरान इंग्लैंड के फैंस ने 2018 के सैंडपेपर कांड को याद दिलाते हुए स्मिथ पर निशाना साधा.

"We saw you cry on Telly" shouts from the English crowd as Steve Smith stood near the boundary line.

Is it justified? #Ashes23 #Ashes2023pic.twitter.com/oGkZJ2ftlF

— Cricket.com (@weRcricket) June 19, 2023