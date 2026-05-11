रायपुर: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के 54वें मुकाबले में मुंबई इंडियंस (मुंबई इंडियंस) को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के खिलाफ 2 विकेट से हार का सामना करना पड़ा. इस हार के साथ ही मुंबई इंडियंस का प्लेऑफ में पहुंचने का सपना भी टूट गया. कप्तान सूर्यकुमार यादव ने कहा कि मुंबई इंडियंस के बल्लेबाजों ने स्कोरबोर्ड पर 10 से 15 रन कम बनाए, जिसका खामियाजा टीम को भुगतना पड़ा.

सूर्यकुमार यादव ने बताया क्यों हार गई MI की टीम

मैच के बाद सूर्यकुमार ने कहा, ‘मुझे लगता है कि हम 10-15 रन पीछे रह गए. मुझे ऐसा ही लगा. हमने गलत समय पर विकेट गंवाए. हालांकि, जिस तरह से नमन धीर और तिलक वर्मा ने बल्लेबाजी की, वह इस विकेट पर शानदार था. उन्होंने बेहतरीन जज्बा दिखाया. नमन और तिलक को देखकर लग रहा था कि वे किसी अलग ही पिच पर बल्लेबाजी कर रहे हों. हमें उन पर गर्व है.’

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स्कोरकार्ड- रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम मुंबई इंडियंस, आईपीएल-2026, मैच-54

‘इसे स्वीकर करना बहुत मुश्किल है…’

मुंबई इंडियंस को RCB के खिलाफ इस सीजन की आठवीं हार का सामना करना पड़ा. इस हार ने मुंबई इंडियंस के लिए प्लेऑफ के दरवाजे बंद कर दिए. पांच बार की चैंपियन टीम के टूर्नामेंट में प्रदर्शन पर बात करते हुए सूर्यकुमार ने कहा, ‘मुझे लगता है कि हम सिर्फ यह खेल खेलने की कोशिश कर सकते हैं क्योंकि हमें यह पसंद है. जैसा कि मैंने कहा, जब भी हमें मौका मिलेगा, हम अपना सर्वश्रेष्ठ देने और अपना सर्वश्रेष्ठ खेल दिखाने की कोशिश करेंगे. हालांकि, हमें ऐसी मुश्किल स्थिति (अंक तालिका में सबसे नीचे) में रहने की आदत नहीं है. इसे स्वीकार करना मुश्किल है, लेकिन पूरे सीजन में काफी कुछ सीखने को भी मिलता है. हम अगले साल और मजबूती के साथ वापसी कर सकते हैं.’

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कॉर्बिन बॉश के प्रदर्शन से खुश हैं मुंबई इंडियंस के कप्तान

सूर्यकुमार ने इस मुकाबले में शानदार गेंदबाजी करने वाले कॉर्बिन बॉश की तारीफ की. उन्होंने कहा कि कॉर्बिन ने पावरप्ले और अंतिम ओवरों में बेहतरीन गेंदबाजी की और टीम को उन पर गर्व है. वहीं, सूर्यकुमार ने राज बावा का भी हौसला बढ़ाया, जो आखिरी ओवर में 15 रन बचाने में नाकाम रहे. उन्होंने कहा कि राज ने अपना सर्वश्रेष्ठ देने की पूरी कोशिश की.

मुंबई इंडियंस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट पर 166 रन बनाए. टीम की ओर से नमन धीर ने 47 और तिलक वर्मा ने 57 रनों की दमदार पारी खेली. हालांकि, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने क्रुणाल पांड्या की 46 गेंदों में 73 रनों की शानदार पारी की बदौलत 167 रनों के लक्ष्य को आखिरी गेंद पर हासिल कर लिया. वहीं, जैकब बेथेल ने 27 रनों का योगदान दिया.