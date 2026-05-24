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'हमने प्लेऑफ में पहुंचने में बहुत देर कर दी...', जीत के बाद रियान पराग का बड़ा बयान

राजस्थान रॉयल्स ने आईपीएल 2026 के 69वें मैच में मुंबई इंडियंस को 30 रन से मात दे दी. इस जीत के साथ ही आरआर ने प्लेऑफ में अपनी जगह भी पक्की कर ली. मुंबई के खिलाफ मिली जीत के बाद पराग ने बड़ा बयान दिया है.

Edited By : Bhaskar Tiwari |May 24, 2026, 10:22 PM IST

Published On May 24, 2026, 10:22 PM IST

Last UpdatedMay 24, 2026, 10:22 PM IST

आईपीएल 2026 के आखिरी लीग मैच में राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को 30 रन से हराकर प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की कर ली है. आरआर ने चौथा स्थान हासिल किया है. एमआई के खिलाफ आरआर के लिए करो या मरो वाला मैच था. जिसमें जोफ्रा आर्चर का शानदार ऑलराउंड प्रदर्शन देखने को मिला. इस हार के बाद कप्तान रियान पराग ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि हमें काफी पहले क्वालीफाई कर लेना चाहिए था. हमने देर कर दी.

एमआई के खिलाफ मिली जीत के बाद क्या बोले रियान पराग

मुंबई इंडियंस के खिलाफ मिली शानदार जीत के बाद राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रियान पराग ने कहा कि चीजें प्लान के मुताबिक होती हैं तो अच्छा लगता है. मुझे पता है कि हमने मैच जीत लिया है, हम क्वालीफाई कर गए हैं. अभी भी कई क्षेत्रों में हम बेहतर कर सकते हैं. इस मैच में बैंटिग के दौरान पराग का एक फैसला सबसे ज्यादा चर्चा में रहा. जिसमें उन्होंने आर्चर को सातवें और जडेजा को नौवें नंबर पर भेजने का फैसला किया था.

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अपने इस फैसले पर पराग ने कहा कि हमें रनों की जरूरत थी. यह एक ऐसी पिच है जहां दो बल्लेबाज एक साथ खेलते हुए हर गेंद पर रन नहीं बना सकते. हम चाहते थे कि कोई एक बल्लेबाज रिस्क ले. और दूसरा बल्लेबाज थोड़ी देर और टिका रहे. जडेजा हमेशा की तरह भरोसेमंद रहे. मुझे पता था कि आखिर में वह हमें 10 गेंदों में कम से कम 20 रन तो दिला ही देंगे, और उन्होंने ऐसा ही किया. सच कहूं तो इस सीजन में मैंने कई साहसी फैसले लिए हैं. मुझे इसी तरह से कप्तानी करना पसंद है.

आर्चर और जडेजा की चोट पर कप्तान ने दी बड़ी अपडेट

जोफ्रा आर्चर और रवींद्र जडेजा की चोट पर कप्तान रियान पराग ने कहा कि जोफ्रा पूरी तरह से ठीक हैं. वह चट्टान की तरह मजबूत हैं. जड्डू भाई को थोड़ी-बहुत तकलीफ है. लेकिन उनके पास अपनी ‘तलवार’ है, वह एक योद्धा हैं, और वह जरूर वापसी करेंगे. हमें तो काफी पहले ही क्वालिफाई कर लेना चाहिए था. हमने थोड़ी ज्यादा ही देर कर दी. हमने कई मौके गंवा दिए. हम लगातार तीन मैचों से पिछड़ रहे हैं. उम्मीद है कि हम अपनी सभी गलतियों से सीखेंगे और बेहतर प्रदर्शन करेंगे.

मैच पर नजर डालें तो टॉस गंवाकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी राजस्थान रॉयल्स (आरआर) ने 8 विकेट पर 205 रन बनाए थे. ध्रुव जुरेल ने 38, जोफ्रा आर्चर ने 32, दसुन शनाका ने 29, जायसवाल ने 27, रवींद्र जडेजा ने नाबाद 19 और डोनोवन फरेरा ने 18 रन बनाए थे. 206 रन के लक्ष्य को हासिल करने उतरी मुंबई इंडियंस 9 विकेट पर 175 रन बना सकी और 30 रन से मैच हार गई. आरआर के लिए आर्चर के 3 विकेट के अलावा, नांद्रे बर्गर, ब्रिजेश शर्मा और यश राज पुंजा ने 2-2 विकेट लिए. आर्चर प्लेयर ऑफ द मैच रहे.

Bhaskar Tiwari

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