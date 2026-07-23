Vaibhav SooryavanshiVirat KohliRohit SharmaIND vs ENGShreyas Iyer
Copied

छात्रों के हितों को सबसे ज्यादा महत्व... पेपर लीक विवाद के बीच शुभमन गिल ने किया रिएक्ट

भारतीय कप्तान ने कहा, शिक्षा में हमारे देश के भविष्य को आकार देने की ताकत है, मुझे उम्मीद है कि हम संवेदनशीलता, आपसी सम्मान और हर छात्र के सर्वश्रेष्ठ हित को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेंगे.

Edited By : Akhilesh Tripathi |Jul 23, 2026, 10:47 PM IST

Published On Jul 23, 2026, 10:47 PM IST

Last UpdatedJul 23, 2026, 10:47 PM IST

Shubman Gill reaction

Shubman Gill reaction

भारत के टेस्ट और वनडे कप्तान शुभमन गिल ने गुरुवार को नीट परीक्षा प्रश्नपत्र लीक के खिलाफ चल रहे छात्रों के प्रदर्शन पर चुप्पी तोड़ी है. गिल ने इस प्रदर्शन के बीच अपील की कि सभी को संवेदनशीलता और आपसी सम्मान के साथ आगे बढ़ना चाहिए और छात्रों के हितों को सबसे ज्यादा महत्व देना चाहिए.

गिल ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर साझा किए गए एक संदेश में कहा कि युवा पीढ़ी को सीखने, सपने देखने और देश के भविष्य को आकार देने के लिए हर मौका मिलना चाहिए. गिल ने लिखा, एक युवा भारतीय के रूप में मेरा मानना है कि हमारी पीढ़ी को सीखने, सपने देखने और उस भविष्य को बनाने के लिए हर अवसर मिलना चाहिए जिसकी हम सभी आकांक्षा रखते हैं.

Add Cricket Country as a Preferred Source add cricketcountry as a preferred source

26 साल के गिल ने कहा कि वह उन युवाओं का सम्मान करते हैं, जिन्होंने पूरे देश में शांतिपूर्ण तरीके से अपनी आवाज उठाने का रास्ता चुना है. उन्होंने कहा, मुझे हर उस युवा के लिए बहुत सम्मान है जो शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने में विश्वास रखता है.

‘शिक्षा में हमारे देश के भविष्य को आकार देने की ताकत है’

किसी विशेष प्रदर्शन या राजनीतिक मुद्दे का उल्लेख किए बिना गिल ने राष्ट्र निर्माण में शिक्षा के महत्व पर जोर दिया और छात्रों की चिंताओं से निपटने के दौरान सहानुभूति रखने की अपील की. उन्होंने लिखा, शिक्षा में हमारे देश के भविष्य को आकार देने की ताकत है, मुझे उम्मीद है कि हम संवेदनशीलता, आपसी सम्मान और हर छात्र के सर्वश्रेष्ठ हित को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेंगे. गिल ने लिखा, भारत के भविष्य के लिए.

लगातार छह हार के बाद मिली पहली जीत, क्या बोले भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ?

सचिन ने भी किया समर्थन

भारत के महान खिलाड़ी और मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर हो रहे छात्रों के विरोध प्रदर्शन पर अपनी राय रखी है. तेंदुलकर ने कहा है कि हम सभी मिलकर ऐसा समाधान निकालेंगे जिससे बच्चों का भविष्य सुरक्षित और मजबूत हो. उन्होंने कहा, समाज में बड़े होने के नाते, हमारी जिम्मेदारी है कि हम संस्कृति को सही दिशा दें, जो समाज मेहनत के बजाय नतीजों को ज्यादा अहमियत देता है, वह काबिलियत के बजाय शॉर्टकट को चुनता है, आज, जब छात्र निराश महसूस करते हैं कि उनकी कड़ी मेहनत का उन्हें फल नहीं मिला, तो उनकी निराशा समझ में आती है, हम सभी को मिलकर यह पक्का करना चाहिए कि उन्हें दोबारा ऐसा महसूस न हो.

Akhilesh Tripathi

Akhilesh Tripathi

पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2013 मेंआर्यन टीवी (पटना) से हुई, फिर ईनाडु डिजीटल (ईटीवी हैदराबाद) में लगभग एक साल (2015-2016) काम करने के बाद राजस्थान पत्रिका (वाराणसी) पहुंचा, जहां डिजिटल सेक्शन में चार साल तक काम किया. अब सीनियर सब एडिटर के तौर पर साल 2022 से Cricketcountry.com (Zee Media) से जुड़ा हूं.

Related News

छात्रों के समर्थन में उतरे सचिन तेंदुलकर, पेपर लीक विवाद पर तोड़ी चुप्पी, जानिए क्या कहा ?

छात्रों के समर्थन में उतरे सचिन तेंदुलकर, पेपर लीक विवाद पर तोड़ी चुप्पी, जानिए क्या कहा ?

कीवी ऑलराउंडर नाथन स्मिथ ने रचा इतिहास, गिल और मोसाद्देक को रेस में छोड़ा पीछे

कीवी ऑलराउंडर नाथन स्मिथ ने रचा इतिहास, गिल और मोसाद्देक को रेस में छोड़ा पीछे

शुभमन गिल ने तीसरे वनडे में हार के बाद किसे ठहराया जिम्मेदार

शुभमन गिल ने तीसरे वनडे में हार के बाद किसे ठहराया जिम्मेदार
सीरीज गंवाने के बाद किस पर भड़क उठे शुभमन गिल, रोहित के लिए कही बड़ी बात

सीरीज गंवाने के बाद किस पर भड़क उठे शुभमन गिल, रोहित के लिए कही बड़ी बात

Latest News

shreyas-iyer-captain-3

लगातार छह हार के बाद मिली पहली जीत, क्या बोले भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ?
sachin-tendulkar-79

छात्रों के समर्थन में उतरे सचिन तेंदुलकर, पेपर लीक विवाद पर तोड़ी चुप्पी, जानिए क्या कहा ?

team-india-win-25

IND VS ZIM: श्रेयस अय्यर को बतौर कप्तान मिली पहली जीत, वैभव सूर्यवंशी ने बल्ले से मचाया कोहराम
vaibhav-sooryavanshi-58

वैभव सूर्यवंशी ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, सचिन तेंदुलकर का कीर्तिमान ध्वस्त, T20I में भी रचा इतिहास
wtc-final-14

WTC 2027 के फाइनल का शेड्यूल जारी, जानें कब और कहां खेला जाएगा मुकाबला ?
mayank-yadav-28

IND VS ZIM: पहली बॉल पर लिया विकेट, हार्दिक- अर्शदीप की लिस्ट में मयंक यादव की एंट्री

Editor's Pick

Aakash Chopra Picked India Playing 11 for 1st T20I against Zimbabwe

दूबे की एंट्री, कौन बाहर, चोपड़ा ने चुनी पहले T20I के लिए अपनी प्लेइंग 11
abhishek sharma is the only batter to score hundred in india vs zimbabwe t20i

सिर्फ एक ही बल्लेबाज ने लगाया है शतक, दो साल पहले डेब्यू सीरीज में किया था कारनामा
Eyes on Shreyas Iyer Captaincy in India vs Zimbabwe Series

अय्यर खोल पाएंगे अपना खाता, लक्ष्मण की रणनीति पर भी होगी नजर
Zimbabwe Announced Team for India T20 Series Sikandar Raza will be the Captain

भारत से भिड़ने के लिए जिम्बाब्वे टी-20 टीम का ऐलान, तफादजवा त्सिगा को मिला पहली बार मौका
काव्या मारन ने आखिर पाकिस्तानी खिलाड़ी अबरार अहमद को क्यों खरीदा?

काव्या मारन ने आखिर पाकिस्तानी खिलाड़ी अबरार अहमद को क्यों खरीदा?
On This Day in Cricket When Muttiah Muralitharan Completed 800 Test Wickets

On This Day In Cricket: जब मुरलीधरन ने टेस्ट क्रिकेट में पूरे किए 800 विकेट