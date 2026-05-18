'तो हमें टॉप-4 में नहीं होना चाहिए', DC से हार के बाद फूटा पराग का गुस्सा

दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मैच के बाद राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रियान पराग बहुत निराश थे. उन्होंने अपनी टीम की खामियों पर खुलकर चर्चा की.
Published On May 18, 2026, 09:23 AM IST
Last UpdatedMay 18, 2026, 09:23 AM IST
Riyan Parag Not Happy with team after dc match
नई दिल्ली: राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रियान पराग रविवार को बहुत नाराज थे. दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मिली हार के बाद उन्होंने खुलकर अपना गुस्सा जाहिर किया. उन्होंने कहा कि टीम की फील्डिंग बहुत ही खराब और बेहद निराशाजनक थी.
राजस्थान रॉयल्स ने आईपीएल 2026 में लगातार चार मैच जीते थे. लेकिन इसके बाद टीम ने अगले 8 में से सिर्फ दो मैच जीते हैं. और अब टीम प्ले़ऑफ की रेस से बाहर होने की कगार पर खड़ी है. रविवार को अरुण जेटली स्टेडियम पर राजस्थान रॉयल्स 193 रन नहीं बचा पाई. यह रियान पराग की कप्तानी वाली टीम की लगातार तीसरी हार थी.
मैच के बाद रियान ने कहा, ‘मुझे लगता है कि अगर आप ट्रॉफी जीतना चाहते हैं. अगर आप हर साल मुकाबला करना चाहते हो तो जिस तरह का खेल हमने आज दिखाया उससे बेहतर हमें खेलना होगा.’ पराग ने आगे कहा, ‘मैं बहुत निराश हूं. मुझे लगता है कि हमने बीते चार-पांच मैचों में जिस तरह का खेल दिखाया हम उससे बहुत बेहतर टीम हैं.’
रियान पराग ने कहा, ‘ब्रेक से वापस आने के बाद हमने आज जो एनर्जी के, कौशल, अमल के लिहाज से जो प्रदर्शन किया वह बिलकुल भी स्तरीय नहीं था. और अगर हम इसी तरह खेलते रहे तो हमें टॉप 4 के दावेदारों के तौर पर नहीं होना चाहिए.’
राजस्थान रॉयल्स की टीम ने कई कैच छोड़े. यश राज पुंजा ने केएल राहुल का कैच तब छोड़ा जब उन्होंने खाता भी नहीं खोला था. राहुल ने 42 गेंद पर 56 रन की पारी खेली. इसके अलावा वैभव सूर्यवंशी और रियान पराग ने खुद मिसफील्ड की जिसकी वजह से राजस्थान को आखिरी ओवर तक गए मैच को गंवाना पड़ा.
इन गलतियों के बाद भी मैच संतुलन में था. आखिरी तीन ओवर में दिल्ली कैपिटल्स को जीत के लिए 35 रन चाहिए थे. अक्षर पटेल और डेविड मिलर क्रीज पर थे. एक गलती से मैच किसी भी ओर जा सकता था.
पराग ने इस मौके पर ऑफ स्पिनर डोनोवेन फेरीरा को ओवर दिया. इस वक्त पर दासुन शनाका और एडम मिल्ने के ओवर बचे हुए थे. पराग का यह दांव उलटा पड़ गया और अक्षर और मिलर दोनों ने इस ओवर में छक्का जड़ा. इस ओवर में कुल 16 रन पड़े और मैच दिल्ली कैपिटल्स की ओर मुड़ गया.
पराग ने हालांकि मैच के बाद कहा कि फेरीरा को ओवर देना कोई जुआ नहीं था. उन्होंने कहा, ‘यह कोई जुआ नहीं था. हालांकि मैं जानता हूं कि टीवी पर यह किसी जुए की तरह लगता है लेकिन आपके सामने बाएं हाथ के दो बल्लेबाज थे और ऐसे वक्त पर मैं फेरीरा को ओवर देकर एक चांस लूंगा फिऱ शनाका से दूसरा ओवर करवाऊंगा.’
राजस्थान रॉयल्स की टीम आखिरी सात ओवरों में सिर्फ 41 रन ही बना सकी और इस दौरान उसने छह विकेट खो दिए. इसमें मिशेल स्टार्क के लिए तीन विकेट भी शामिल थे. 15वें ओवर में स्टार्क ने तीन विकेट लेकर दिल्ली कैपिटल्स की टीम को बैकफुट पर धकेल दिया. इसमें एक पराग का भी विकेट था जिन्होंने 26 गेंद पर 51 रन बनाए. इस वक्त राजस्थान रॉयल्स का स्कोर 3 विकेट पर 161 रन था. दूसरे छोर पर ध्रुव जुरेल सेट हो चुके थे. अभी 34 गेंद फेंकी जानी बाकी थी. हालांकि पराग का कहना है कि टीम उस प्लैटफॉर्म का फायदा नहीं उठा पाई जो उन्होंने तैयार किया था.
पराग ने कहा, ‘हमें 220-230 का स्कोर बनाना चाहिए था. जहां तक गेंदबाजी की बात है तो मुझे नहीं लगता कि हमने वहां भी अच्छा खेल दिखाया. हमने अच्छी गेंदबाजी नहीं की.’
राजस्थान रॉयल्स अंक तालिका में अब छठे पायदान पर है. टीम के दो मैच बाकी है. उनका अगला मैच लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ 19 मई को जयपुर में खेला जाएगा.