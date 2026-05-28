'हमारे पास भी कई वैभव सूर्यवंशी हैं', रोहित शर्मा के साथी खिलाड़ी का बड़ा बयान

आईपीएल 2026 में वैभव सूर्यवंशी अपने शानदार प्रदर्शन से चर्चा का विषय बने हुए. इस बीच रोहित शर्मा के साथी खिलाड़ी सिद्धेश लाड ने अपने बयान से सबको हैरान कर दिया है. टी20 मुंबई लीग के चौथे सीजन के लिए डिफेंडिंग चैंपियन मराठा रॉयल्स ने अपनी नई जर्सी लॉन्च की। कप्तान सिद्धेश लाड ने उम्मीद जताई कि टीम पिछले साल के प्रदर्शन को इस बार भी दोहराना में सफल रहेगी. उन्होंने कहा कि मराठा रॉयल्स के पास भी वैभव सूर्यवंशी जैसे बल्लेबाज मौजूद हैं, जो अकेले दम पर किसी भी मैच का रुख पलट सकते है.

वैभव सूर्यवंशी को लेकर क्या बोले सिद्धेश लाड

मुंबई के स्टार बल्लेबाज सिद्धेश लाड ने कहा कि इस साल यकीनन हमारे ऊपर दबाव होगा. क्योंकि पिछले सीजन हम चैंपियन थे. हम जब पिछले साल टूर्नामेंट में आए थे, तो किसी को उम्मीद नहीं थी कि हम खिताब जीतेंगे. कोई भी टीम अगर चैंपियन बनती है, तो बाकी टीमों की नजर में उस टीम के लिए सम्मान बढ़ता है. इसके साथ ही सभी टीमें हमारे खिलाफ पूरी तैयारी के साथ भी आएंगी. हालांकि, हम अपनी ताकत पर फोकस करेंगे और पिछले सीजन की तरह ही तैयारी करेंगे.

उन्होंने कहा कि हमारे पास भी कई वैभव सूर्यवंशी मौजूद हैं. पिछले सीजन हमने देखा कि साहिल जाधव ने हमारे लिए कई प्रभावशाली पारी खेली थी. हम काफी खुश हैं कि उनको रिटेन कर सके हैं. इसके साथ ही टीम में नए चेहरे भी हैं. इस साल हमारी टीम काफी संतुलित नजर आ रही है. सिद्धेश ने वैभव सूर्यवंशी की तारीफ करते हुए कहा कि कभी नहीं सोचा था कि कोई भारतीय बल्लेबाज क्रिस गेल का एक सीजन में सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड तोड़ेगा.

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IPL 2026 में रहा है वैभव का बोलबाला

आईपीएल 2026 में वैभव सूर्यवंशी की चर्चा का केंद्र बने हुए हैं. वैभव ने 15 मैच में 680 रन बनाए हैं और ऑरेंज कैप भी उनके सिर पर सजी हुई है. हैदराबाद के खिलाफ एलिमिनेटर मुकाबले में 97 रन की पारी खेलकर वो दिग्गजों को भी अपना फैन बना चुके हैं. इस सीजन में वैभव ने 4 अर्धशतक और 1 शतक लगाया है. वहीं सूर्यवंशी अबतक 65 छक्के और 55 चौके भी जड़ चुके हैं.