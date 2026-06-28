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INDW VS AUSW: सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए हर हाल में चाहिए जीत, मंधाना ने बताया गेम प्लान

मंधाना ने कहा, हमने ऑस्ट्रेलिया में टी20 प्रारूप में अच्छा प्रदर्शन किया था और उससे हमें आत्मविश्वास मिलेगा. महिला प्रीमियर लीग के आने से खिलाड़ियों को अधिक दबाव वाले मैचों का बेहतर अनुभव मिला.

Edited By : Akhilesh Tripathi |Jun 28, 2026, 07:56 AM IST

Published On Jun 28, 2026, 07:56 AM IST

Last UpdatedJun 28, 2026, 07:56 AM IST

Smriti Mandhana

Smriti Mandhana

भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीम महिला टी-20 वर्ल्ड कप में आज आमने-सामने होगी. भारत के लिए यह मुकाबला करो या मरो का है. मैच से पहले भारतीय महिला क्रिकेट टीम की उप-कप्तान स्मृति मंधाना ने मैच को लेकर टीम का गेम प्लान बताया है. मंधाना ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुकाबले में भारतीय टीम आक्रामक क्रिकेट खेलने के इरादे से उतरेगी.

छह बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रविवार को होने वाला यह मुकाबला भारत के लिए बेहद अहम है। भारत को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए यह मैच जीतना होगा. भारत और साउथ अफ्रीका दोनों के एक समान चार मैचों में छह-छह अंक हैं, जबकि साउथ अफ्रीका का मुकाबला अपेक्षाकृत कमजोर माने जाने वाले बांग्लादेश से है.

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आक्रामक रवैये के साथ क्रिकेट खेलना चाहते हैं: मंधाना

मंधाना ने मैच से पूर्व संवाददाता सम्मेलन में कहा, यह एक बड़ा मैच है, हमने इस पर काफी बात की है कि हम आक्रामक रवैये के साथ क्रिकेट खेलना चाहते हैं.. उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि इस टूर्नामेंट में भारतीय बल्लेबाजी इकाई अब तक अपनी क्षमता के अनुरूप प्रदर्शन नहीं कर सकी है. बाएं हाथ की इस सलामी बल्लेबाज ने कहा, हम टीम की बैठक में लगातार इस पर चर्चा कर रहे हैं कि हमें मजबूत इरादों के साथ बल्लेबाजी करनी है, हमें जैसी उम्मीद थी, टीम ने अब तक वैसी बल्लेबाजी नहीं की है, टीम की हर बल्लेबाज इस मौके का इंतजार कर रही है.

अब भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अंतर पहले की तुलना में काफी कम: मंधाना

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पिछले कुछ वर्षों में भारत के प्रदर्शन का जिक्र करते हुए मंधाना ने कहा, हमने ऑस्ट्रेलिया में टी20 प्रारूप में अच्छा प्रदर्शन किया था और उससे हमें आत्मविश्वास मिलेगा. महिला प्रीमियर लीग के आने से खिलाड़ियों को अधिक दबाव वाले मैचों का बेहतर अनुभव मिला है. उन्होंने कहा कि अब भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अंतर पहले की तुलना में काफी कम हो गया है.

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शेफाली के साथ मजबूत शुरुआत दिलाना होगा: स्मृति

मंधाना ने अपनी सलामी जोड़ीदार शेफाली वर्मा के साथ टीम को अच्छी शुरुआत दिलाने का भरोसा जताया. उन्होंने कहा, हम दोनों इंग्लैंड के पिछले दौरे में कुछ खास योगदान नहीं दे सके थे, लेकिन अब हम भारत को मजबूत शुरुआत देने के लिए बेहद उत्साहित हैं, जब हम अच्छी शुरुआत दिलाते हैं तो टीम बेहतर स्थिति में होती है.

उन्होंने यह भी बताया कि मैथ्यू हेडन और कुमार संगकारा जैसे पूर्व दिग्गज खिलाड़ियों के साथ हुई बातचीत से उन्हें काफी मदद मिली है. मंधाना ने कहा, मैं हमेशा से संगकारा सर और मैथ्यू हेडन को फॉलो करती रही हूं, उनसे बातचीत करके मुझे बल्लेबाजी के कुछ अहम पहलुओं को समझने का मौका मिला, जिसे मैं अपने खेल में लागू करने की कोशिश करूंगी.

Akhilesh Tripathi

Akhilesh Tripathi

पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2013 मेंआर्यन टीवी (पटना) से हुई, फिर ईनाडु डिजीटल (ईटीवी हैदराबाद) में लगभग एक साल (2015-2016) काम करने के बाद राजस्थान पत्रिका (वाराणसी) पहुंचा, जहां डिजिटल सेक्शन में चार साल तक काम किया. अब सीनियर सब एडिटर के तौर पर साल 2022 से Cricketcountry.com (Zee Media) से जुड़ा हूं.

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