IND vs NZ, 4th T20I: बहाना या रणनीति- सबसे बड़ी हार के बाद SKY ने ईशान के रिप्लेसमेंट पर क्या कहा?

भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ चौथे टी20 इंटरनेशनल मैच में छह बल्लेबाजों के साथ उतरने का फैसला किया. मैच के बाद सूर्या ने इस फैसले का बचाव किया.

Suryakumar Yadav after India Lost to New Zealand in 4th T20I

विशाखापत्तनम: भारत को न्यूजीलैंड ने चौथे टी20 इंटरनेशनल मैच में 50 रन से हरा दिया. बुधवार, 28 जनवरी को विशाखापत्तनम में खेले गए इस मैच में न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी का न्योता मिलने पर सात विकेट पर 215 रन का स्कोर बनाया. इसके जवाब में शिवम दूबे की ताबड़तोड़ हाफ-सेंचुरी के बाद भी भारतीय टीम 18.4 ओवर में 165 रन पर ऑल आउट हो गई. इस मैच में भारतीय टीम ने छह बल्लेबाजों के साथ उतरी. और टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने इसका बचाव किया.

आम तौर पर 8वें नंबर तक बल्लेबाजों के साथ खेलने वाली टीम इंडिया ने इस मैच में सिर्फ छह ही बल्लेबाजों को मौका दिया था. ईशान किशन चोटिल थे और उनके स्थान पर भारत ने बाएं हाथ के पेसर अर्शदीप सिंह को मौका दिया. मैच के बाद सूर्यकुमार ने कहा कि टीम सिर्फ छह बल्लेबाजों के साथ उतरकर खुद को चुनौती देना चाहती थी.

Add Cricket Country as a Preferred Source

ईशान किशन ने पिछले दो मैचों में अच्छा प्रदर्शन किया था. लेकिन आज के मैच में वह चोट की वजह से नहीं खेले. टीम प्रबंधन ने बल्लेबाज के स्थान पर किसी दूसरे बल्लेबाज को मौका देने के बजाय एक अतिरिक्त गेंदबाज को चुना. भारतीय टीम के सामने न्यूजीलैंड ने 216 रन का टारगेट रखा. लेकिन टीम इंडिया इसे हासिल करने से काफी दूर रह गई. दूबे ने 23 गेंद पर 65 रन की धमाकेदार पारी खेली. उन्होंने अपनी पारी में तीन चौके और सात छक्के लगाए.

भारतीय टीम को इस मैच में 50 रन से हार मिली. यह कीवी टीम के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल में घरेलू मैदानों पर उसकी सबसे बड़ी हार है.

सूर्यकुमार ने मैच प्रजेंटेशन के दौरान कहा ‘हमने जानबूझकर छह बल्लेबाजों के साथ उतरने का फैसला किया. हमारा लक्ष्य पांच गेंदबाजों को रखते हुए खुद को चुनौती देना था.’

सूर्या ने कहा कि टी20 वर्ल्ड कप को नजर में रखते हुए टीम ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ियों को प्लेइंग इलेवन में मौका देना चाहती है. उन्होंने कहा, ‘हम हमारे पास कुछ अन्य खिलाड़ियों को भी एकादश में शामिल करने का विकल्प था लेकिन हम उन खिलाड़ियों को मौका देना चाहते थे जो विश्व कप टीम का हिस्सा हैं.’

TRENDING NOW

उन्होंने कहा, ‘हम पहले बल्लेबाजी करते हुए अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन हम यह देखना चाहते थे कि 180-200 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए दो-तीन विकेट गिरने के बाद हमारी बल्लेबाजी कैसी रहती है.’

भारतीय कप्तान ने कहा कि टीम अगर एक और साझेदारी करने में सफल रहती तो परिणाम कुछ और होता. उन्होंने कहा, ‘ भारी ओस की मौजूदगी में दुबे जैसी एक-दो साझेदारियां मैच का रुख बदल सकती थीं और एक अच्छी साझेदारी से बड़ा फर्क पड़ सकता था.’ सीरीज का पांचवां और आखिरी मुकाबला 31 जनवरी को तिरुवनंतपुरम में खेला जाएगा.