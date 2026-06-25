'हम पिछले साल भी इस स्थिति में थे', बांग्लादेश के खिलाफ 'करो या मरो' मुकाबले से पहले शेफाली

नई दिल्ली: साउथ अफ्रीका से हार के बाद महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 में सेमीफाइनल के लिए भारत की राह थोड़ी मुश्किल हो गई है. और ऐसे में आज, गुरुवार 25 जून को उसे बांग्लादेश के खिलाफ मैच में हर हाल में जीत हासिल करनी होगी. हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में टीम इंडिया के पास अब दूसरा कोई विकल्प नहीं है. और इसी परिस्थिति में टीम की ओपनर शेफाली वर्मा का कहना है कि भारतीय टीम पिछले साल खेले गए वनडे वर्ल्ड कप में इसी स्थिति में थी. लेकिन टीम ने वहां से वापसी की थी.

पिछले साल दबाव से निकली थी भारतीय टीम

शेफाली वर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ‘कप्तान हरमनप्रीत कौर ने हडल के दौरान खिलाड़ियों को याद दिलाया कि टीम पहले भी ऐसी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सामना कर चुकी है. उन्होंने हम सभी से कहा कि यह पहली बार नहीं है जब हम ऐसी स्थिति में हैं. पिछले साल भी हम इसी तरह के दबाव में थे और उससे सफलतापूर्वक बाहर निकले थे. ऐसे में मुझे लगता है कि मुश्किल स्थिति वो है, जिसका सामना आप अपनी जिंदगी में पहली बार कर रहे हों.’

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शेफाली ने आगे कहा, ‘हमने वनडे क्रिकेट में भी हमने ऐसी परिस्थिति को स्वीकार किया था और अंत में जीत हासिल की थी. हमें पता है कि अब आगे बढ़ने के लिए दोनों मैच जीतने होंगे. इसके लिए हमें बेहतर तैयारी करनी होगी और खिलाड़ियों के रूप में एक-दूसरे का समर्थन करते हुए सही बातचीत बनाए रखना होगा. इस बार हम देखेंगे कि पिछली दफा हम इस तरह की स्थिति से कैसे बाहर निकले थे. टीम की हर खिलाड़ी इस चुनौती के लिए तैयार है.’

क्या है भारत की वर्ल्ड कप में स्थिति

तीन मुकाबलों के बाद भारतीय टीम के 4 प्वाइंट हैं. साउथ अफ्रीका के खिलाफ मिली हार ने भारतीय टीम की राह मुश्किल कर दी है. सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए भारतीय टीम को अब अगले दो मुकाबलों में बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीत दर्ज करनी होगी. इन दो मुकाबलों में जीत के बावजूद भारतीय टीम को साउथ अफ्रीका से नेट रन रेट के मुकाबले में आगे बने रहना होगा. फिलहाल भारतीय टीम ग्रुप एक की अंक तालिका में बेहतर नेट रन रेट होने की वजह से दूसरे नंबर पर मौजूद है, जबिक साउथ अफ्रीका तीसरे नंबर पर काबिज है.

IANS