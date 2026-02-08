add cricketcountry as a Preferred Source
  • हम इस बात से हैरान थे... अक्षर पटेल ने वानखेड़े की पिच पर क्या कहा ?

हम इस बात से हैरान थे... अक्षर पटेल ने वानखेड़े की पिच पर क्या कहा ?

भारतीय ऑलराउंडर ने कहा, ड्रेसिंग रूम में हमें पता था कि अगर एक भी बल्लेबाज चल गया तो हम 140-150 रन के आसपास पहुंच जाएंगे, विकेट भी अलग तरह से व्यवहार कर रहा था.

user-circle cricketcountry.com Written by Akhilesh Tripathi
Last Updated on - February 8, 2026 12:32 PM IST

Axar Patel
Axar Patel

भारत ने अमेरिका को 29 रन से हराकर टी-20 वर्ल्ड कप में जीत के साथ शुरुआत की है. इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने एक समय 77 रन तक छह विकेट गंवा दिए थे लेकिन कप्तान सूर्यकुमार यादव की 49 गेंद में 84 रन की नाबाद पारी से मेजबान टीम नौ विकेट पर 161 रन बनाने में सफल रही. मैच के बाद भारतीय ऑलराउंडर अक्षर पटेल ने वानखेड़े की पिच को लेकर बड़ा बयान दिया है.

भारतीय उप कप्तान अक्षर पटेल ने कहा कि टीम अमेरिका के खिलाफ टी20 विश्व कप के पहले मैच में पिच की प्रकृति से हैरान थी क्योंकि आमतौर पर वानखेड़े स्टेडियम में काफी रन बनते हैं. मुश्किल पिच पर बल्लेबाजी क्रम के ध्वस्त होने के बावजूद अक्षर ने कहा कि टीम प्रतिस्पर्धी स्कोर बनाने को लेकर आश्वस्त थी.

‘आम तौर पर मुंबई में विकेट सपाट होता है, मगर..’

भारत ने अमेरिका को आठ विकेट पर 132 रन पर रोककर 29 रन से जीत दर्ज की. मैच के बाद अक्षर ने संवाददाताओं से कहा, योजना मैच की स्थिति के अनुसार बनाई जाती है, आम तौर पर मुंबई में विकेट सपाट होता है और हमें यह तय करने में लगभग तीन ओवर लगे कि अच्छा स्कोर क्या होगा. उन्होंने कहा, ड्रेसिंग रूम में हमें पता था कि अगर एक भी बल्लेबाज चल गया तो हम 140-150 रन के आसपास पहुंच जाएंगे, विकेट भी (अलग तरह से) व्यवहार कर रहा था. इस स्पिन गेंदबाजी ऑलराउंडर ने कहा, ‘‘हम हैरान थे क्योंकि हमें लगा था कि यह एक सपाट विकेट है जो आम तौर पर मुंबई में होता है.

हम शॉट को ठीक से नहीं खेल पाए: अक्षर

अक्षर ने कहा कि ड्रेसिंग रूम में थोड़ा दबाव महसूस हुआ क्योंकि बल्लेबाजी क्रम ढह गया और वह भी टी20 विश्व कप के पहले मैच में. उन्होंने कहा, बेशक आप इसे (दबाव को) महसूस करते हैं, क्रिकेट ऐसा ही है (लेकिन फिर) यह अच्छा है कि यह पहले मैच में हुआ.अक्षर ने कहा,विकेट की प्रकृति को समझना महत्वपूर्ण है और जिस तरह का क्रिकेट हम खेल रहे हैं, हम शॉट को ठीक से नहीं खेल पाए, अगर ऐसा दोबारा होता है तो हमारे पास इसे 160-170 रन तक ले जाने का अनुभव होगा.

T20 वर्ल्ड कप 2026 से जुड़े सभी ताजा अपडेट आप देख सकते हैं: https://www.cricketcountry.com/hi/icc-mens-t20-world-cup-2026/

