बर्मिंघम में जारी कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में दूसरे दिन मीराबाई चानू ने वेटलिफ्टिंग में गोल मेडल जीतकर इतिहास रच दिया।मीराबाई चानू ने 49 किलोग्राम भार वर्ग में ये गोल्ड जीता है। उन्होंने स्नैच में सबसे ज्यादा 88 किलोग्राम वजन उठाया और क्लीन एंड जर्क में पहली ही कोशिश में 109 किलोग्राम उठाते हुए गोल्ड मेडल पक्का कर लिया।

उन्होंने 2018 के कॉमनवेल्थ गेम्स में भी गोल्ड अपने नाम किया था। चानू पिछले साल टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर मेडल भी अपने नाम कर चुकी हैं।

बता दें, CWG 2022 में भारत का ये तीसरा मेडल है। इससे पहले वेटलिफ्टिंग में ही संकेत महादेव सरगर सिल्वर और गुरुराजा पुजारी ब्रॉन्ज मेडल जीत चुके हैं।

Tokyo Olympics Silver medalist @mirabai_chanu equals the National Record and set the new Games Record and Commonwealth Record in Women's 49kg Snatch category with a lift of 88kg

