5 ओवर, 5 विकेट, 0 रन... जस्टिन ग्रीव्स ने रचा इतिहास, इंग्लैंड के दिग्गज को पीछे छोड़ा

वेस्टइंडीज के ऑलराउंडर जस्टिन ग्रीव्स ने पाकिस्तान के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया, जो इससे पहले कोई भी गेंदबाज नहीं कर सका था. उन्होंने पहले टेस्ट के तीसरे दिन अपने शुरुआती पांच ओवर में बिना कोई रन दिए पांच विकेट चटकाए. वह लगातार पांच मेडन ओवरों में विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए है. उन्होंने इंग्लैंड के दिग्गज स्टुअर्ट ब्रॉड को पीछे छोड़ दिया है.

ग्रीव्स ने लगातार चार विकेट मेडन ओवरों के पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया. यह रिकॉर्ड इंग्लैंड के पूर्व तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड के नाम था, जिन्होंने साल 2016 में जोहान्सबर्ग में साउथ अफ्रीका के खिलाफ यह कारनामा किया था.

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लगातार पांच ओवर में लिए पांच विकेट

जस्टिन ग्रीव्स ने 64वें ओवर में शान मसूद, 66वें ओवर में आमिर जमाल, 68वें ओवर में अली उस्मान, 70वें ओवर में मोहम्मद रिजवान और 72वें ओवर में मोहम्मद अब्बास को अपना शिकार किया. उनके इस स्पेल से पाकिस्तान की टीम 282 रन के स्कोर पर पहली पारी में ढेर हो गई. ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी गेंदबाज ने अपने स्पेल के शुरुआती पांच लगातार ओवर में विकेट हासिल किया है.

जस्टिन ग्रीव्स ने 11 ओवर में छह मेडन के साथ 27 रन देकर पांच बल्लेबाजों को अपना शिकार बनाया.

WI VS PAK: रोमांचक हुआ वेस्टइंडीज- पाकिस्तान पहला टेस्ट, दूसरी पारी में कैरेबियाई बल्लेबाजों का सरेंडर

रोमांचक मोड़ पर पहुंचा टेस्ट मैच

वेस्टइंडीज और पाकिस्तान के बीच खेला जा रहा पहला टेस्ट मैच रोमांचक मोड़ पर पहुंच गया है. खेल के तीसरे दिन कुल 14 विकेट गिरे. वेस्टइंडीज ने पहले टेस्ट क्रिकेट मैच के तीसरे दिन गेंदबाजों के दबदबे के बीच अपनी दूसरी पारी में सात विकेट पर 126 रन बनाकर पाकिस्तान के खिलाफ 155 रन की बढ़त हासिल कर ली है. केमार रोच (05) और शमार जोसेफ (22) क्रीज पर मौजूद हैं.

पाकिस्तान की तरफ से मोहम्मद अब्बास ने अभी तक 14 रन देकर तीन विकेट जबकि खुर्रम शहजाद ने दो विकेट हासिल किए हैं. वेस्टइंडीज की तरफ से तेगनारायण चंद्रपाल ही कुछ संघर्ष कर पाए, जिन्होंने 35 रन की पारी खेली.