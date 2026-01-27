×
  • Home
  • News
  • T20 World Cup 2026: शाई होप बने टीम के कप्तान, स्टार खिलाड़ी को किया नजरअंदाज

T20 World Cup 2026: शाई होप बने टीम के कप्तान, स्टार खिलाड़ी को किया नजरअंदाज

West Indies Team For T20 World Cup 2026: वेस्टइंडीज ने टी20 वर्ल्ड कप के लिए अपनी टीम का ऐलान कर दिया है. टीम की कमान शाई होप को सौंपी गई है.

user-circle cricketcountry.com Written by Bharat Malhotra
Last Updated on - January 27, 2026 7:13 AM IST

shai-hope-records
shai-hope-records

नई दिल्ली: टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए वेस्टइंडीज ने अपनी टीम का ऐलान कर दिया है. सोमवार को विंडीज क्रिकेट बोर्ड ने 15 सदस्यीय टीम घोषित कर दी. टीम की कप्तानी शाई होप को कमान सौंपी गई. हालांकि आक्रामक खिलाड़ी इविन लुईस को नजरअंदाज किया गया है. यह टूर्नामेंट 7 फरवरी से भारत और श्रीलंका की मेजबानी में खेला जाना है.

बाएं हाथ के सलामी बल्लेबाज इविन लुईस को टीम से बाहर कर दिया गया है. अफगानिस्तान के खिलाफ हालिया सीरीज में उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा था. उनके साथ तेज गेंदबाज अल्जारी जोसेफ भी चोट के कारण टी20 फॉर्मेट के महाकुंभ से बाहर हो गए हैं.

2024 वर्ल्ड कप से कितने खिलाड़ियों को मिली जगह?

साल 2024 में वेस्टइंडीज और संयुक्त राज्य अमेरिका की मेजबानी में हुए टी20 वर्ल्ड कप के 11 खिलाड़ी इस लिस्ट में शामिल हैं. टी20 वर्ल्ड कप की यह टीम साउथ अफ्रीका के खिलाफ आगामी टी20 सीरीज में भी हिस्सा लेगी. तीन मुकाबलों की यह सीरीज 27-31 जनवरी के बीच खेली जाएगी.

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में क्या है वेस्टइंडीज का शेड्यूल?

बनामतारीखमैदानIST
स्कॉटलैंड7 फरवरी, 2026कोलकाता3:00 PM
इंग्लैंड11 फरवरी, 2026मुंबई7:00 PM
नेपाल15 फरवरी, 2026मुंबई11:00 AM
इटली19 फरवरी, 2026कोलकाता11:00 AM

दो बार की चैंपियन वेस्टइंडीज को ग्रुप सी में स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, नेपाल और इटली के साथ रखा गया है. कैरेबियन टीम 7 फरवरी को कोलकाता के ईडन गार्डन्स में स्कॉटलैंड के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेगी, जिसके बाद यह टीम 11 फरवरी को इंग्लैंड, 15 फरवरी को नेपाल और 19 फरवरी को इटली से भिड़ेगी.

बल्लेबाज जॉनसन चार्ल्स, शिमरोन हेटमायर और ब्रैंडन किंग ही यूएई सीरीज से टीम में शामिल किए गए टॉप-ऑर्डर के खिलाड़ी हैं. वेस्टइंडीज की तेज गेंदबाजी यूनिट में ज्यादा बदलाव नहीं किए गए हैं.

कैरेबियन प्रीमियर लीग में धमाका मचाने वाले खिलाड़ी को जगह

विस्फोटक बल्लेबाज क्विंटन सैम्पसन को विश्व कप टीम में जगह मिली है. 25 वर्षीय सैम्पसन को उनके कैरेबियन प्रीमियर लीग (सीपीएल) 2025 के प्रदर्शन के आधार पर मौका दिया गया है, जहां उन्होंने गुयाना अमेजन वॉरियर्स के लिए 9 पारियों में 241 रन बनाए थे. हालांकि, सैम्पसन अफगानिस्तान के विरुद्ध टी20 सीरीज के तीन मुकाबलों में महज 35 रन ही बना सके थे.

ऑलराउंडर रोस्टन चेज, अकील हुसैन और शेरफेन रदरफोर्ड अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज से बाहर रहने के बाद टीम में वापस लौटे हैं. पूर्व कप्तान जेसन होल्डर और रोवमैन पॉवेल को रोमारियो शेफर्ड के साथ टीम में वापस बुलाया गया है.

चोट के बाद शेमार जोसफ को एंट्री

तेज गेंदबाज शमर जोसेफ ने चोटों के कारण भारत के टेस्ट दौरे और बांग्लादेश के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर रहने के बावजूद टीम में वापसी की है, जो होल्डर, मैथ्यू फोर्डे और जायडेन सील्स के साथ तेज गेंदबाजी आक्रमण संभालेंगे. दूसरी ओर, हुसैन, चेज और गुडाकेश मोती स्पिन की कमान संभालेंगे.

TRENDING NOW

वेस्टइंडीज की टीम: शाई होप (कप्तान), शिमरोन हेटमायर, जॉनसन चार्ल्स, रोस्टन चेज, मैथ्यू फोर्ड, जेसन होल्डर, अकील हुसैन, शमर जोसेफ, ब्रैंडन किंग, गुडाकेश मोती, रोवमैन पॉवेल, शेरफेन रदरफोर्ड, क्विंटन सैम्पसन, जायडेन सील्स और रोमारियो शेफर्ड.

T20 World Cup के इतिहास में कैसा है वेस्टइंडीज का रिकॉर्ड

सालराउंडपोजिशनमैचजीतेहारेटाईबेनतीजाकप्तान
2007ग्रुप स्टेज11/1220200राम नरेश सरवन
2009सेमीफाइनल4/1263300क्रिस गेल
2010सुपर-86/1253201क्रिस गेल
2012चैंपियन1/1273210डैरेन समी
2014सेमीफाइनल3/1653200डैरेन समी
2016चैंपियन1/1665100डैरेन समी
2021सुपर-129/1651400कायरन पोलार्ड
2022ग्रुप स्टेज15/1631200निकोलस पूरन
2024सुपर 85/2075200रोवमैन पॉवेल

About the Author

india.com Authors

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra अभी cricketcountry.com की हिंदी टीम का हिस्सा हैं. भारत के पास डिजिटल मीडिया में करीब 17 साल का अनुभव है. साल 2008 में आ ...Read More

Tags: