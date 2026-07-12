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WI vs NZ 1st ODI : पहले वनडे में न्यूजीलैंड की करारी हार, वेस्टइंडीज ने 7 विकेट से मारी बाजी

West Indies vs New Zealand 1st ODI: वेस्टइंडीज ने 5 मैचों की वनडे सीरीज के पहले मैच में न्यूजीलैंड को 7 विकेट से हरा दिया है. इसी के साथ सीरीज में वेस्टइंडीज को 1-0 की बढ़त मिल गई है.

Edited By : Bhaskar Tiwari |Jul 12, 2026, 02:37 PM IST

Published On Jul 12, 2026, 02:37 PM IST

Last UpdatedJul 12, 2026, 02:37 PM IST

न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 मैचों की वनडे सीरीज के पहले मुकाबले में वेस्टइंडीज ने 7 विकेट से मैच अपने नाम कर लिया है. न्यूजीलैंड की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 49.5 ओवर में 10 विकेट के नुकसान पर 267 रन बनाए. जिसका पीछा करते हुए वेस्टइंडीज ने सिर्फ 3 खोकर 48.5 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया. इसी के साथ सीरीज में वेस्टइंडीज को 1-0 की बढ़त मिल गई है.

कार्टि-होप ने खेली शानदार पारी

न्यूजीलैंड के खिलाफ 268 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी वेस्टइंडीज टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही. जॉन कैंपबेल 11 रन बनाकर जैकब डफी का शिकार बने. हालांकि, इसके बाद अकीम ऑगस्टे और कीसी कार्टि ने मोर्चा संभाला और दूसरे विकेट के लिए 80 गेंदों में 64 रन जोड़े. ऑगस्टे 58 गेंदों में 4 चौकों की मदद से 38 रन बनाकर आउट हुए.

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कार्टि एक छोर पर डटे रहे और उन्हें कप्तान शाई होप के रूप में बढ़िया जोड़ीदार मिला. कार्टि-होप ने मिलकर तीसरे विकेट के लिए 153 गेंदों में 131 रनों की अहम साझेदारी निभाई और मुकाबले को एकतरफा कर दिया. हालांकि, कार्टि शतक से चूक गए और 112 गेंदों में 95 रन बनाकर आउट हुए. उन्होंने अपनी इस पारी में 10 चौके और 2 छक्के लगाए. कप्तान होप 92 गेंदों में 4 चौके और चार छक्कों की मदद से 87 रन बनाकर नाबाद रहे. वहीं शेरफेन रदरफोर्ड भी 22 रन बनाकर नॉटआउट रहे.

267 रन पर ढेर हुई कीवी टीम

इससे पहले न्यूजीलैंड की पूरी टीम 267 रन बनाकर ऑलआउट हुई. टीम को हेनरी निकोल्स और विल यंग ने अच्छी शुरुआत दी और पहले विकेट के लिए 80 रन जोड़े. निकोल्स 27 रन बनाकर आउट हुए. जबकि यंग ने 63 गेंदों में 49 रन बनाए. वहीं मार्क चैपमैन अपनी अच्छी शुरुआत का फायदा उठाने में नाकाम रहे और वह 27 रन बनाकर आउट हुए. डेरिल मिचेल ने बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतकीय पारी खेली. उन्होंने 73 गेंदों में 7 चौके और एक छक्के की मदद से 65 रन बनाए.

टॉम लाथम 25 रन ही बना सके, तो माइकल ब्रेसवेल ने 29 रनों का योगदान दिया. कप्तान मिचेल सैंटनर 21 रन बनाकर अल्जारी जोसेफ का शिकार बने. गेंदबाजी में वेस्टइंडीज की तरफ से अल्जारी जोसेफ ने 41 रन देकर 4 विकेट निकाले. जबकि 19 वर्षीय युवा स्पिनर विटेल लॉज ने 54 रन देकर 3 विकेट चटकाए. इस जीत के साथ ही वेस्टइंडीज ने पांच मैचों की वनडे सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है.

Bhaskar Tiwari

Bhaskar Tiwari

पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2024 में Cricketcountry.com से हुई, फिर india.com में लगभग 6 महीने काम करने के बाद डीएनए हिंदी पहुंचा. जहां डिजिटल सेक्शन में 1 साल तक काम किया. इसके बाद एक बार फिर Cricketcountry.com (Zee Media) में एक ऑलराउंडर की तरह वापसी की. कंटेंट हो, सोशल हो या वीडियो हो हर सेक्शन में माहिर हूं.

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