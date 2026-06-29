रोच और सील्स ने ढाया गेंदबाजी से कहर, वेस्टइंडीज ने श्रीलंका को बुरी तरह रौंदा

एंटीगा: वेस्टइंडीज ने विवयन रिचर्ड्स क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए पहले टेस्ट में श्रीलंका को एक पारी और 217 रनों से रौंदा. अपनी दूसरी पारी में श्रीलंका की पूरी टीम सिर्फ 101 रन बनाकर ऑलआउट हुई. केमार रोच और जेयडन सील्स ने मिलकर सात विकेट अपने नाम किए.

पहली पारी के आधार पर वेस्टइंडीज से 318 रनों से पिछड़ने के बाद बल्लेबाजी करने उतरी श्रीलंका की शुरुआत दूसरी इनिंग में भी खराब रही. पथुम निसांका महज 3 रन बनाकर आउट हुए. वहीं, निशान मदुष्का भी बल्ले से कुछ खास कमाल नहीं दिखा सके और 2 रन बनाकर केमार रोच का पहला शिकार बने. कसुन राजिथा को जेयडन सील्स ने सिर्फ 4 रनों के स्कोर पर पवेलियन भेजा. कामिंदु मेंडिस 34 गेंदों का सामना करने के बाद 9 रन बनाकर आउट हुए, जबकि पहली पारी में शतक लगाने वाले धनंजय डी सिल्वा दूसरी इनिंग में अपना खाता तक नहीं खोल सके.

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दिनेश चांदीमल श्रीलंका की ओर से अकेले लड़ाई लड़ते दिखाई दिए और वह 60 गेंदों में 5 चौकों की मदद से 43 रन बनाकर आउट हुए. कुशल मेंडिस को 8 रनों के स्कोर पर अल्जारी जोसेफ ने क्लीन बोल्ड किया. मिलन प्रियनाथ रत्नायके और असिथा फर्नांडो बिना खाता खोले पवेलियन लौटे, जबकि सोनल दिनुशा 12 रन बनाकर नाबाद रहे. केमार रोच ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए 51 रन देकर 4 विकेट चटकाए, तो जेयडन सील्स ने 14 रन देकर 3 विकेट अपने नाम किए. शेमार जोसेफ 2 और अल्जारी जोसेफ एक विकेट निकालने में सफल रहे.

इससे पहले, श्रीलंका ने पहली पारी में 308 रन बनाए थे. टीम की ओर से धनंजय डी सिल्वा ने 120 रनों की शानदार पारी खेली, जबकि दिनेश चांदीमल ने 54 रनों का योगदान दिया. इसके जवाब में वेस्टइंडीज ने पहली इनिंग में 9 विकेट खोकर 626 रन बनाने के बाद पारी को घोषित किया. कैरेबियाई टीम की तरफ से आमिर जांगू ने 233 रनों की लाजवाब पारी खेली, तो कप्तान रोस्टन चेज ने 194 रन बनाए. पहली पारी के आधार पर वेस्टइंडीज ने 318 रनों की बड़ी बढ़त हासिल की. इस जीत के साथ ही वेस्टइंडीज ने दो मुकाबलों की टेस्ट सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है.

आईएएनएस