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WI vs SL: रोच और सील्स ने ढाया गेंदबाजी से कहर, वेस्टइंडीज ने श्रीलंका को बुरी तरह रौंदा

वेस्टइंडीज ने श्रीलंका को दो मैचों की सीरीज के पहले मैच में करारी शिकस्त दी. इस जीत में केमार रोच की अहम भूमिका रही. इस जीत के साथ ही वेस्टइंडीज ने सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली.

Edited By : Bharat Malhotra |Jun 29, 2026, 10:57 AM IST

Published On Jun 29, 2026, 10:57 AM IST

Last UpdatedJun 29, 2026, 10:57 AM IST

Kemar Roach West Indies

Kemar Roach (Photo- Windies Cricket- Twitter)

एंटीगा: वेस्टइंडीज ने विवयन रिचर्ड्स क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए पहले टेस्ट में श्रीलंका को एक पारी और 217 रनों से रौंदा. अपनी दूसरी पारी में श्रीलंका की पूरी टीम सिर्फ 101 रन बनाकर ऑलआउट हुई. केमार रोच और जेयडन सील्स ने मिलकर सात विकेट अपने नाम किए.

पहली पारी के आधार पर वेस्टइंडीज से 318 रनों से पिछड़ने के बाद बल्लेबाजी करने उतरी श्रीलंका की शुरुआत दूसरी इनिंग में भी खराब रही. पथुम निसांका महज 3 रन बनाकर आउट हुए. वहीं, निशान मदुष्का भी बल्ले से कुछ खास कमाल नहीं दिखा सके और 2 रन बनाकर केमार रोच का पहला शिकार बने. कसुन राजिथा को जेयडन सील्स ने सिर्फ 4 रनों के स्कोर पर पवेलियन भेजा. कामिंदु मेंडिस 34 गेंदों का सामना करने के बाद 9 रन बनाकर आउट हुए, जबकि पहली पारी में शतक लगाने वाले धनंजय डी सिल्वा दूसरी इनिंग में अपना खाता तक नहीं खोल सके.

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दिनेश चांदीमल श्रीलंका की ओर से अकेले लड़ाई लड़ते दिखाई दिए और वह 60 गेंदों में 5 चौकों की मदद से 43 रन बनाकर आउट हुए. कुशल मेंडिस को 8 रनों के स्कोर पर अल्जारी जोसेफ ने क्लीन बोल्ड किया. मिलन प्रियनाथ रत्नायके और असिथा फर्नांडो बिना खाता खोले पवेलियन लौटे, जबकि सोनल दिनुशा 12 रन बनाकर नाबाद रहे. केमार रोच ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए 51 रन देकर 4 विकेट चटकाए, तो जेयडन सील्स ने 14 रन देकर 3 विकेट अपने नाम किए. शेमार जोसेफ 2 और अल्जारी जोसेफ एक विकेट निकालने में सफल रहे.

इससे पहले, श्रीलंका ने पहली पारी में 308 रन बनाए थे. टीम की ओर से धनंजय डी सिल्वा ने 120 रनों की शानदार पारी खेली, जबकि दिनेश चांदीमल ने 54 रनों का योगदान दिया. इसके जवाब में वेस्टइंडीज ने पहली इनिंग में 9 विकेट खोकर 626 रन बनाने के बाद पारी को घोषित किया. कैरेबियाई टीम की तरफ से आमिर जांगू ने 233 रनों की लाजवाब पारी खेली, तो कप्तान रोस्टन चेज ने 194 रन बनाए. पहली पारी के आधार पर वेस्टइंडीज ने 318 रनों की बड़ी बढ़त हासिल की. इस जीत के साथ ही वेस्टइंडीज ने दो मुकाबलों की टेस्ट सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है.

आईएएनएस

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra अभी cricketcountry.com की हिंदी टीम को लीड कर रहे हैं. भारत के पास डिजिटल मीडिया में करीब 17 साल का अनुभव है. ज्यादातर वक्त क्रिकेट पर लिखते, समीक्षा करते और समझते हुए बीता है. साल 2008 में IPL के साथ करियर की शुरुआत हुई. तब Iplnewsonline.com की शुरुआती टीम का हिस्सा रहे. इसके बाद हिंदीलोक डॉट कॉम की जिम्मेदारी लंबे वक्त तक अकेले ही संभाली. फिर प्लानमैन मीडिया की TheSundayIndian.com की हिंदी वेबसाइट को लीड किया. भारत मल्होत्रा के सफर का अगला पड़ाव दैनिक जागरण की हेल्थ वेबसाइट ओन्ली माई हेल्थ रहा. यहां करीब ढाई साल तक हिंदी वेबसाइट की अगुआई की. इस दौरान साइट को नए सिरे से तैयार करना. इसके कॉन्टेंट और स्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर सुधार किया. नतीजा, उस दौरान यह हेल्थ के क्षेत्र में भारत की नंबर वन वेबसाइट बनी. यहां संपादकीय के साथ-साथ प्रॉडक्ट, तकनीक और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी सहयोग दिया. फरवरी 2015 में भारत मल्होत्रा NBT.in से जुड़े. यहां 7 साल से अधिक समय तक स्पोर्टस टीम के लीड रहे. इस दौरान क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 और फीफा वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, कई IPL सीजन, ओलिंपिक 2016 और 2020, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े आयोजनों में टीम की अगुआई की.

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