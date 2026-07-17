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वेस्टइंडीज के महान खिलाड़ी सर गैरी सोबर्स का निधन, क्रिकेट जगत में शोक की लहर

सर गैरी सोबर्स का 89 साल की आयु में निधन हो गया. उन्होंने 1954 से 1974 के बीच करीब दो दशकों तक वेस्टइंडीज क्रिकेट का प्रतिनिधित्व किया था.

Edited By : Akhilesh Tripathi |Jul 17, 2026, 09:07 PM IST

Published On Jul 17, 2026, 09:07 PM IST

Last UpdatedJul 17, 2026, 09:07 PM IST

Garry Sobers

Garry Sobers

क्रिकेट जगत से एक बेहद ही दुखद खबर सामने आई है. वेस्टइंडीज के महानतम खिलाड़ी और दुनिया के बेहतरीन ऑलराउंडर्स में शुमार सर गैरी सोबर्स का 89 साल की आयु में निधन हो गया. उन्होंने 1954 से 1974 के बीच करीब दो दशकों तक वेस्टइंडीज क्रिकेट का प्रतिनिधित्व किया था.

गैरी सोबर्स ने अपने 90वें जन्मदिन से दो सप्ताह पहले दुनिया को अलविदा कह दिया. उनके निधन पर क्रिकेट जगत में शोक की लहर है.

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बीसीसीआई ने जताया शोक

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने सर गारफ़ील्ड सोबर्स के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए एक्स पर लिखा, वे खेल के एक सच्चे आइकन और क्रिकेट के अब तक के सबसे महान ऑल-राउंडरों में से एक थे. उनकी असाधारण उपलब्धियों, कैरेबियाई क्रिकेट पर उनके गहरे प्रभाव और वैश्विक खेल में उनके अमूल्य योगदान ने एक ऐसी विरासत छोड़ी है जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी उनके परिवार, दोस्तों और दुनिया भर के क्रिकेट समुदाय के प्रति हमारी गहरी संवेदनाएं, उनकी आत्मा को शांति मिले.

बीसीसीआई ने एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें सर गैरी सोबर्स की भारतीय दिग्गज रोहित शर्मा, विराट कोहली और राहुल द्रविड़ जैसे दिग्गजों से मुलाकात हुई थी. यह वीडियो साल 2023 का है, जब टीम इंडिया वेस्टइंडीज के दौरे पर गई थी.

छह बॉल में छह छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर

गैरी सोबर्स एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर थे. उन्होंने इंग्लिश काउंटी के एक मैच में मैल्कम नैश की 6 गेंदों पर छह छक्के जड़े थे. उनके बाद रवि शास्त्री ने यह कारनामा किया था.आज कई बल्लेबाज यह कारनामा कर चुके हैं.

गैरी सोबर्स बाएं हाथ के विस्फोटक बल्लेबाज थे और गेंदबाजी में भी टीम को जीत दिलाने में अहम रोल निभाते थे.

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वेस्टइंडीज के लिए खेले थे 93 टेस्ट

गैरी सोबर्स की गिनती दुनिया के बेहतरीन ऑलराउंडर्स में की जाती थी. उन्होंने वेस्टइंडीज के लिए 93 टेस्ट और एक वनडे मैच खेला था. 93 टेस्ट मैच की 160 इनिंग में उन्होंने 26 शतक और 30 अर्धशतक के साथ 8032 रन बनाए थे. टेस्ट क्रिकेट में उनका उच्चतम स्कोर नाबाद 365 रन था. उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 235 विकेट भी चटकाए थे. उन्होंने एक वनडे मैच भी खेला, जिसमें उन्हें बल्लेबाजी का मौका नहीं मिला, मगर गेंदबाजी करते हुए उन्होंने एक विकेट चटकाया.

फर्स्ट क्लास के 383 मैच में उनके नाम 28314 रन है, जिसमें 86 शतक और 121 अर्धशतक है. वहीं फर्स्ट क्लास में उनके नाम 1043 विकेट भी है. लिस्ट ए के 95 मैच में उन्होंने 2721 रन बनाए थे. लिस्ट ए में उनके नाम 109 विकेट है.

Akhilesh Tripathi

Akhilesh Tripathi

पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2013 मेंआर्यन टीवी (पटना) से हुई, फिर ईनाडु डिजीटल (ईटीवी हैदराबाद) में लगभग एक साल (2015-2016) काम करने के बाद राजस्थान पत्रिका (वाराणसी) पहुंचा, जहां डिजिटल सेक्शन में चार साल तक काम किया. अब सीनियर सब एडिटर के तौर पर साल 2022 से Cricketcountry.com (Zee Media) से जुड़ा हूं.

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