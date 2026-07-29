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वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाजों का गजब कमाल, पाकिस्तान के खिलाफ पहली बार बनाया यह रिकॉर्ड

वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाजो ने पाकिस्तान के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में इतिहास रच दिया. पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में पहली बार वेस्टइंडीज के सभी तेज गेंदबाजों ने 20 विकेट चटकाए.

Edited By : Bhaskar Tiwari |Jul 29, 2026, 06:51 PM IST

Published On Jul 29, 2026, 06:51 PM IST

Last UpdatedJul 29, 2026, 06:51 PM IST

वेस्टइंडीज ने 2 मैचों की टेस्ट सीरीज के पहले मुकाबले में पाकिस्तान को बड़ी आसानी से 90 रन से हरा दिया. कैरेबियाई टीम से मिले 211 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए दूसरी पारी में पाकिस्तान की पूरी टीम सिर्फ 120 रन बनाकर ढेर हुई. इसमें सबसे खास बात ये रही कि वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाजों ने दोनों ही पारियों में पाकिस्तान को ऑलआउट किया.

वेस्टइंडीज टीम ने रचा इतिहास

टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में यह पहला मौका है, जब पाकिस्तान के खिलाफ एक टेस्ट में सभी 20 विकेट वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाजों ने चटकाए हैं. कैरेबियाई टीम की ओर से पहली पारी में जस्टिन ग्रीव्स ने 5 विकेट झटके, जबकि दूसरी इनिंग में जयडेन सील्स ने पांच विकेट अपने नाम किए. पाकिस्तान की टीम वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट में अपने पांचवें न्यूनतम स्कोर पर ऑलआउट हुई. टेस्ट क्रिकेट में यह महज छठा मुकाबला रहा, जिसमें सभी 40 विकेट तेज गेंदबाजों ने चटकाए. वेस्टइंडीज ने पिछले 11 टेस्ट मुकाबलों में यह अपनी दूसरी जीत दर्ज की. वहीं, पाकिस्तान को साल 2023 के बाद विदेशी सरजमीं पर यह लगातार आठवें टेस्ट में हार का सामना करना पड़ा है.

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पाकिस्तान की दूसरी पारी में शुरुआत बेहद निराशाजनक रही. टीम के सलामी बल्लेबाज अजान अवैस केवल 3 रन बनाकर आउट हुए, जबकि इमाम-उल-हक भी 3 रन के निजी स्कोर पर केमार रोच का शिकार बने. इसके बाद सलमान आगा बिना खाता खोले जयडेन सील्स की गेंद पर पवेलियन लौट गए. विकेटकीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान भी बड़ी पारी नहीं खेल सके और 28 गेंदों में 11 रन बनाकर आउट हो गए. आमिर जमाल 12 गेंदों का सामना करने के बावजूद अपना खाता नहीं खोल पाए.

बुरी तरह से फ्लॉप हुआ मिडिल ऑर्डर

पाकिस्तान का मध्यक्रम और निचला क्रम भी पूरी तरह फ्लॉप रहा. अली उस्मान 2 रन बनाकर केमार रोच की गेंद पर आउट हुए, जबकि शान मसूद सिर्फ 3 रन ही बना सके. खुर्रम शहजाद ने 4 रन बनाए, तो मोहम्मद अली बिना कोई रन बनाए पवेलियन लौटे. हालांकि, एक छोर पर कप्तान बाबर आजम डटे रहे, लेकिन दूसरी ओर से उन्हें किसी भी बल्लेबाज का साथ नहीं मिला. बाबर ने 107 गेंदों में नाबाद 58 रन बनाए, जिसमें 9 चौके शामिल रहे.

वेस्टइंडीज की ओर से जयडेन सील्स ने घातक गेंदबाजी करते हुए 14.2 ओवर में महज 20 रन देकर 5 विकेट झटके. वहीं, अनुभवी तेज गेंदबाज केमार रोच और जस्टिन ग्रीव्स ने दो-दो विकेट झटके. इससे पहले, पाकिस्तान के गेंदबाज मोहम्मद अब्बास ने शानदार प्रदर्शन करते हुए दूसरी पारी में 5 विकेट लिए और वेस्टइंडीज की टीम को 181 रन पर समेटने में अहम भूमिका निभाई. मेजबान टीम की ओर से दूसरी पारी में सबसे अधिक 38 रन शेमार जोसेफ ने बनाए. पहली पारी में वेस्टइंडीज ने शाई होप (92) और केवम हॉज (84) की बेहतरीन पारियों की बदौलत 311 रन का स्कोर खड़ा किया था. इसके जवाब में पाकिस्तान की टीम शान मसूद के 109 रन की शतकीय पारी के बावजूद 282 रन बना सकी थी.

Bhaskar Tiwari

Bhaskar Tiwari

पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2024 में Cricketcountry.com से हुई, फिर india.com में लगभग 6 महीने काम करने के बाद डीएनए हिंदी पहुंचा. जहां डिजिटल सेक्शन में 1 साल तक काम किया. इसके बाद एक बार फिर Cricketcountry.com (Zee Media) में एक ऑलराउंडर की तरह वापसी की. कंटेंट हो, सोशल हो या वीडियो हो हर सेक्शन में माहिर हूं.

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