एंटीगुआ में दूसरा टेस्ट ड्रॉ होने के बाद वेस्टइंडीज ने दो मैचों की सीरीज 1-0 से जीतकर श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में जीत का 23 साल का इंतजार खत्म किया. रोस्टन चेस की कप्तानी में वेस्टइंडीज की यह पहली सीरीज जीत है.
Published On Jul 08, 2026, 09:54 PM IST
Last UpdatedJul 08, 2026, 09:54 PM IST
WI Test team
श्रीलंका के खिलाफ दूसरे टेस्ट में धीमी ओवर-रेट बनाए रखने के लिए वेस्ट इंडीज पर मैच फीस का 10 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया है और दो महत्वपूर्ण आईसीसी विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप (डब्ल्यूटीसी) अंक काटे गए हैं. आईसीसी एलीट पैनल ऑफ मैच रेफरी के जवागल श्रीनाथ ने यह प्रतिबंध तब लगाया जब समय भत्ते को ध्यान में रखते हुए घरेलू टीम को लक्ष्य से दो ओवर कम दिए गए.
आईसीसी के खिलाड़ियों और सहायक कर्मचारियों के लिए आचार संहिता के अनुच्छेद 2.22 के अनुसार, जो न्यूनतम ओवर-रेट उल्लंघन से संबंधित है, यदि कोई टीम निर्धारित समय के भीतर गेंदबाजी करने में विफल रहती है तो प्रत्येक ओवर के लिए खिलाड़ी पर मैच शुल्क का पांच प्रतिशत जुर्माना लगाया जाता है. इस विशेष खंड के तहत अधिकतम जुर्माना मैच शुल्क के 50 प्रतिशत तक सीमित है.
इसके अलावा आईसीसी विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप के नियमों के अनुच्छेद 16.11.2 के अनुसार, प्रत्येक कम ओवर के लिए एक चैम्पियनशिप अंक काटा जाता है, परिणामस्वरूप, वेस्ट इंडीज के कुल अंकों में से दो डब्ल्यूटीसी अंक काट लिए गए हैं.
यद्यपि वे वर्तमान डब्ल्यूटीसी तालिका में आठवें स्थान पर बने हुए हैं लेकिन दो अंक काटे जाने के बाद उनका पीसीटी घटकर 15 रह गया है. वेस्ट इंडीज के कप्तान रोस्टन चेज़ ने अपराध स्वीकार कर लिया और प्रस्तावित दंड को मान लिया,जिससे औपचारिक सुनवाई की आवश्यकता समाप्त हो गई, ये आरोप मैदान पर मौजूद अंपायर पॉल रीफेल और अहसान रजा, तीसरे अंपायर शरफुद्दौला इब्ने शाहिद और चौथे अंपायर डिएटन बटलर ने लगाए.
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मैच की बात करें तो एंटीगा में दूसरा टेस्ट ड्रॉ होने के बाद वेस्टइंडीज ने दो मैचों की सीरीज 1-0 से जीतकर श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में जीत का 23 साल का इंतजार खत्म किया.यह सीरीज जीत रोस्टन चेस की कप्तानी में वेस्टइंडीज की पहली सीरीज जीत भी है. वेस्टइंडीज की अगली टेस्ट सीरीज पाकिस्तान के खिलाफ त्रिनिदाद में 25 जुलाई से 7 अगस्त तक होगी, जिसमें दो मैच खेले जाएंगे.