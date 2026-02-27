This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.
अभिषेक की बैंटिग के फैन हुए 'लिटिल मास्टर', मगर वेस्टइंडीज के खिलाफ मैच से पहले किया अलर्ट
भारतीय दिग्गज ने कहा, अभिषेक ने बॉल को डिफेंड किया. मुझे यह देखकर हैरानी हुई क्योंकि हम आमतौर पर अभिषेक को ऐसा करते नहीं देखते.
Sunil gavaskar Warns Team India: भारतीय टीम के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा आखिरकार फॉर्म में लौटे और लगातार चार इनिंग में फ्लॉप होने के बाद उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच में अर्धशतक लगाया. यह टी-20 वर्ल्ड कप में उनका पहला शतक है. उन्होंने 30 बॉल में 55 रन की पारी खेली, जिसमें चार चौके और चार छक्के शामिल थे. भारत के पूर्व कप्तान और लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर भी उनकी इस पारी के फैन हो गए हैं. उन्होंने भारत की जीत के बाद अभिषेक की तारीफों के पुल बांध दिए.
गावस्कर ने JioStar से कहा, हम जानते हैं कि अभिषेक शर्मा एक बैटर के तौर पर कितने अच्छे हैं, उन्होंने ज़िम्बाब्वे के खिलाफ 55 रन की इस पारी से शक करने वालों को चुप करा दिया. उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी पारी शुरू करने के लिए वह एक्स्ट्रा समय लिया, उनकी बैटिंग का एक तरीका था, उन्होंने ऑफ स्पिनर का सम्मान किया, किसी भी तरह का रिस्क नहीं लिया और शांत और संयमित तरीके से खेले. गावस्कर ने कहा, इस गेम में उसने असल में एक डिफेंसिव शॉट खेला, उसने बॉल को डिफेंड किया. मुझे यह देखकर हैरानी हुई क्योंकि हम आमतौर पर अभिषेक को ऐसा करते नहीं देखते.
‘यह अभिषेक के लिए सीखने का एक मौका’
भारत के महान बल्लेबाज ने कहा कि यह अभिषेक के लिए सीखने का एक मौका रहा है,जिनकी बैटिंग की काबिलियत भारत के अटैक में सबसे आगे है. गावस्कर ने कहा, मुझे सच में लगता है कि यह उसके लिए सीखने का मौका है, हर क्रिकेटर लगातार दो गेम में रन नहीं बना पाने के बुरे दौर से गुज़रता है, यह इस बारे में है कि आप इससे कितना सीखते हैं. उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि अभिषेक ने बहुत कुछ सीखा है और यह उसके लिए आगे चलकर अगले कुछ गेम में और कोलकाता में वेस्टइंडीज के खिलाफ अहम मुकाबले में अच्छा रहेगा.
‘सैमसन को प्लेइंग-11 में लाकर टीम इंडिया ने गलती सुधारी’
गावस्कर ने कहा कि भारत साउथ अफ्रीका के खिलाफ एक टूटी हुई टीम लग रही थी, लेकिन उसने अपनी गलतियों से जल्दी सीखकर संजू सैमसन को टॉप पर वापस लाकर राइट हैंड-लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन पक्का किया. उन्होंने कहा, जैसा कि वे कहते हैं अगर चीज़ें टूटी नहीं हैं तो उन्हें ठीक क्यों करें? लेकिन साउथ अफ्रीका के खिलाफ इंडिया पूरी तरह से टूट गया था. उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें टॉप पर राइट-लेफ्ट कॉम्बिनेशन की ज़रूरत है, पिछले गेम से सीखना बहुत ज़रूरी था. उन्होंने कहा कि टीम के फ़ायदे के लिए सैमसन एक बड़ा हिट मारा और आउट हो गया, यह ठीक है क्योंकि उसने इंडिया को ज़बरदस्त शुरुआत दिलाई, T20 वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट में, यह ज़रूरी है, ज़बरदस्त शुरुआत दूसरे बैट्समैन को आकर बॉल को चारों ओर मारने का एक अच्छा प्लेटफ़ॉर्म देती है.
‘वेस्टइंडीज एक बिल्कुल अलग चुनौती है, उन्हें हल्के में नहीं लिया जा सकता’
गावस्कर ने कहा कि इंडिया को वेस्ट इंडीज़ की ऑल-राउंड फ़ायरपावर से सावधान रहना होगा क्योंकि दोनों टीमें रविवार को कोलकाता में एक वर्चुअल नॉकआउट गेम में भिड़ेंगी. गावस्कर ने कहा, वेस्टइंडीज़ एक बिल्कुल अलग चुनौती है, उन्हें हल्के में नहीं लिया जा सकता, उनके बैट्समैन टॉप फ़ॉर्म में हैं, उनके बॉलर अच्छा कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि वे विरोधी टीम की गलतियों की सज़ा देते हैं और सही समय पर स्ट्राइक करते हैं, वेस्टइंडीज़ के बैटिंग के खतरे से निपटने के लिए इंडिया को एक अच्छे प्लान की ज़रूरत होगी, उनके बैट्समैन पहली बॉल से ही शॉट खेलना शुरू कर देते हैं, वे यह देखने का इंतज़ार नहीं करते कि डिलीवरी को रिस्पेक्ट की ज़रूरत है या नहीं, बॉल को रिस्पेक्ट करने का उनका तरीका है उसे ऊपर से मारना.
