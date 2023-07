वेस्टइंडीज के वर्ल्ड कप से बाहर होने पर क्रिकेट जगत ने कुछ ऐसे किया रिएक्ट, गंभीर बोले- आई लव...

पूर्व टेस्ट सलामी बल्लेबाज और अब कमेंटेटर आकाश चोपड़ा ने इसे निराशाजनक करार दिया लेकिन वह इससे हैरान नहीं हैं. चोपड़ा ने ट्वीट किया, ‘‘वेस्टइंडीज की टीम विश्व कप से बाहर. पिछले कुछ वर्षों में उनके स्तर में जो गिरावट आई है उसे देखते हुए यह हैरानी भरा नहीं है.’’

West Indies are out of the World Cup. Even though it isn’t surprising…given how their standards have fallen in the last few years…it’s still a little disappointing to see the erstwhile champions of cricket to become a spectator for a world event.

Change is the only constant!!!

— Aakash Chopra (@cricketaakash) July 1, 2023