World Cup 2023: वर्ल्ड कप से बाहर हुई दो बार की चैंपियन वेस्टइंडीज, स्कॉटलैंड ने तोड़ा सपना

वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के भारत में इस साल होने वाले वर्ल्ड कप 2023 में हिस्सा लेने का सपना टूट गया है. आईसीसी वर्ल्ड कप क्वालिफायर 2023 मैच में स्कॉटलैंड ने सुपर सिक्स मुकाबले में वेस्टइंडीज को सात विकेट से हरा दिया है, इसके साथ ही वेस्टइंडीज विश्व कप से बाहर हो गई. वेस्टइंडीज की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 181 रन पर ढेर हो गई थी, स्कॉटलैंड ने 43.3 ओवर में दो विकेट खोकर लक्ष्य को हासिल कर लिया. स्कॉटलैंड ने पहली बार वनडे में वेस्टइंडीज को मात दी है.

