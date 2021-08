West Indies vs Pakistan, 1st Test: वेस्टइंडीज ने जमैका (Sabina Park, Kingston, Jamaica) में खेले गए पहले टेस्ट मैच में पाकिस्तान को 1 विकेट से मात दी. इसी के साथ मेजबान टीम ने दो मैचों की टेस्ट सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है. इसी के साथ वेस्टइंडीज विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की अंक तालिका में 12 अंकों के साथ शीर्ष पर हैं.

पूर्व भारतीय खिलाड़ी वीवीएस लक्ष्मण (VVS Laxman) ने सोमवार को सबीना पार्क मैदान पर वेस्टइंडीज की पाकिस्तान पर एक विकेट से जीत की सराहना की है. तेज गेंदबाज केमार रोच और युवा गेंदबाज जेडेन सील्स द्वारा वेस्टइंडीज की जीत में बड़ी भूमिका निभाने से लक्ष्मण प्रभावित हुए है.

West Indies win the 1st Test by just one wicket ?

Kemar Roach (30*) leading the hosts over the line in an epic contest. #WTC23 | #WIvPAK | https://t.co/wCKf6INKQp pic.twitter.com/Imdyoi2n7a

— ICC (@ICC) August 15, 2021