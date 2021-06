स्पिन गेंदबाज केशव महाराज के शानदार पांच विकेट हॉल के दम पर दक्षिण अफ्रीका ने डेरेन सैमी नेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए दूसरे टेस्ट मुकाबले के चौथे ही दिन वेस्टइंडीज को 158 रनों से हराकर दो मैचों की सीरीज 2-0 से जीत ली। दक्षिण अफ्रीका ने विंडीज को जीत के लिए 324 रनों का लक्ष्य दिया था जिसके जबाव में विंडीज की टीम दूसरी पारी में 165 रन पर ही सिमट गई।

दक्षिण अफ्रीका के कप्तान डीन एल्गर ने कहा, “ये हमारे लिए बहुत बड़ी जीत है क्योंकि हम काफी समय से नहीं जीते थे। कप्तान के रूप में शुरुआती साल मुश्किल होंगे लेकिन ये आगे बढ़ने के लिए एक अच्छा, महत्वपूर्ण कदम है।”

वहीं 36 रन देकर पांच विकेट लेने वाले महाराज ने इस मैच में एक हैट्रिक भी दर्ज की। सबसे पहले, सलामी बल्लेबाज पॉवेल, जो 51 रनों की पारी खेलकर सेट दिख रहे थे, उन्हें महाराज ने डीप मिडविकेट पर एनरिक नॉर्टजे के हाथोंं बाउंड्री पर कैच आउट कराया।

फिर होल्डर ने पहली ही गेंद का सामना करते हुए कीगन पीटरसन को शॉर्ट लेग पर कैच दे बैठे। जिसके बाद फिर वियान मुल्डर ने लेग-स्लिप पर अपने दाएं ओर डाइव लगाकर काफी लो कैच पकड़ विकेटकीपर-बल्लेबाज डी सिल्वा ने को पवेलियन भेजा।

इस पर उन्होंने कहा, “मैंने साधारण तरीके से गेंदबाजी करने का फैसला किया और ये वियान का एक शानदार कैच था। मुझे वास्तव में नहीं पता था कि उसके बाद क्या करना है क्योंकि इस मौके का उत्साह हम सभी पर हावी हो गया था।”

HAT-TRICK Keshav Maharaj!

He’s only the second South African in history to take three in three in Test cricket.

Unbelievable scenes! #WIvSA pic.twitter.com/36zaMc2prF

— Cricket on BT Sport (@btsportcricket) June 21, 2021