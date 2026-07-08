Vaibhav SooryavanshiVirat KohliRohit SharmaIND vs ENGShreyas Iyer
Copied

श्रीलंका से 23 साल बाद जीता वेस्टइंडीज, ड्रॉ रहा दूसरा टेस्ट मैच

एंटीगुआ: वेस्टइंडीज और श्रीलंका के बीच विवियन रिचर्ड्स क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया दूसरा टेस्ट मैच ड्रॉ पर खत्म हुआ. श्रीलंका से मिले 302 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए वेस्टइंडीज ने दूसरी पारी में बिना कोई विकेट गंवाए 109 रन बनाए, जिसके बाद दोनों कप्तानों ने ड्रॉ पर सहमति जताई. दूसरा टेस्ट ड्रॉ...

Edited By : Bharat Malhotra |Jul 08, 2026, 12:44 PM IST

Published On Jul 08, 2026, 12:44 PM IST

Last UpdatedJul 08, 2026, 12:44 PM IST

एंटीगुआ: वेस्टइंडीज और श्रीलंका के बीच विवियन रिचर्ड्स क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया दूसरा टेस्ट मैच ड्रॉ पर खत्म हुआ. श्रीलंका से मिले 302 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए वेस्टइंडीज ने दूसरी पारी में बिना कोई विकेट गंवाए 109 रन बनाए, जिसके बाद दोनों कप्तानों ने ड्रॉ पर सहमति जताई.

दूसरा टेस्ट ड्रॉ होने के साथ ही वेस्टइंडीज ने दो मैचों की टेस्ट सीरीज को 1-0 से अपने नाम किया. वेस्टइंडीज ने 23 साल बाद श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज को अपने नाम किया है. इसके साथ ही पिछले 3 साल और 5 महीने में यह कैरेबियाई टीम की पहली टेस्ट सीरीज जीत है.

Add Cricket Country as a Preferred Source add cricketcountry as a preferred source

दूसरी पारी में वेस्टइंडीज को जॉन कैंपबेल और ब्रैंडन किंग ने शानदार शुरुआत दी. दोनों ही बल्लेबाजों ने अर्धशतकीय पारी खेली. कैंपबेल 113 गेंदों का सामना करते हुए 51 रन बनाकर नाबाद रहे, जबकि किंग 5 चौके और एक छक्के की मदद से 51 रन बनाकर नॉटआउट रहे. इससे पहले , श्रीलंका ने अपनी दूसरी पारी 9 विकेट खोकर 251 रन बनाने के बाद घोषित की.

टीम की तरफ से दिनेश चांदीमल ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 107 गेंदों का सामना करते हुए 71 रनों की दमदार पारी खेली. वहीं, कामिंदु मेंडिस ने 58 गेंदों में 44 रन बनाए. सोनल दिनुशा ने 28 और धनंजय डी सिल्वा ने 34 रनों का योगदान दिया. वेस्टइंडीज की तरफ से गेंदबाजी में अल्जारी जोसेफ ने 2 विकेट चटकाए, तो शेमार जोसेफ, रोस्टन चेज और जेयडन सील्स ने एक-एक विकेट चटकाया.

श्रीलंका ने पहली पारी में 9 विकेट गंवाकर 549 रन बनाने के बाद अपनी पहली पारी को घोषित किया था. टीम की ओर से लाहिरू उदारा ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 188 रनों की उम्दा पारी खेली, जबकि सोनल ने 92 और कामिंदु मेंडिस ने 84 रनों का योगदान दिया. इसके जवाब में वेस्टइंडीज की पूरी टीम पहली इनिंग में 499 रन बनाकर ऑलआउट हुई. कैरेबियाई टीम की तरफ से कप्तान शाई होप और जस्टिन ग्रीव्स ने शतकीय पारी खेली. होप ने 112 रन बनाए, तो ग्रीव्स 180 रन बनाकर प्रभात जयसूर्या का शिकार बने. वहीं, कैंपबेल ने 72 बनाए. पहली पारी के आधार पर श्रीलंका ने 50 रनों की बढ़त हासिल की थी. पहले टेस्ट को वेस्टइंडीज ने एक पारी और 217 रनों से अपने नाम किया था.

-आईएएनएस

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra

अभी cricketcountry.com की हिंदी टीम को लीड कर रहे हैं. भारत के पास डिजिटल मीडिया में करीब 17 साल का अनुभव है. ज्यादातर वक्त क्रिकेट पर लिखते, समीक्षा करते और समझते हुए बीता है. साल 2008 में IPL के साथ करियर की शुरुआत हुई. तब Iplnewsonline.com की शुरुआती टीम का हिस्सा रहे. इसके बाद हिंदीलोक डॉट कॉम की जिम्मेदारी लंबे वक्त तक अकेले ही संभाली. फिर प्लानमैन मीडिया की TheSundayIndian.com की हिंदी वेबसाइट को लीड किया. भारत मल्होत्रा के सफर का अगला पड़ाव दैनिक जागरण की हेल्थ वेबसाइट ओन्ली माई हेल्थ रहा. यहां करीब ढाई साल तक हिंदी वेबसाइट की अगुआई की. इस दौरान साइट को नए सिरे से तैयार करना. इसके कॉन्टेंट और स्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर सुधार किया. नतीजा, उस दौरान यह हेल्थ के क्षेत्र में भारत की नंबर वन वेबसाइट बनी. यहां संपादकीय के साथ-साथ प्रॉडक्ट, तकनीक और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी सहयोग दिया. फरवरी 2015 में भारत मल्होत्रा NBT.in से जुड़े. यहां 7 साल से अधिक समय तक स्पोर्टस टीम के लीड रहे. इस दौरान क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 और फीफा वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, कई IPL सीजन, ओलिंपिक 2016 और 2020, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े आयोजनों में टीम की अगुआई की.

Twitter Instagram Facebook

Related News

WI vs SL: शेमार जोसफ का पंजे के बाद रदरफर्ड का पचासा, वेस्टइंडीज ने जीती सीरीज

WI vs SL: शेमार जोसफ का पंजे के बाद रदरफर्ड का पचासा, वेस्टइंडीज ने जीती सीरीज
T20 world cup 2021 wi vs sl west indies fined for slow over rate against sri lanka 5084630

T20 world cup 2021 wi vs sl west indies fined for slow over rate against sri lanka 5084630
WI vs SL Live Streaming: यहां देखें वेस्‍टइंडीज-श्रीलंका के बीच मुकाबला, जान सकेंगे लाइव स्‍कोर

WI vs SL Live Streaming: यहां देखें वेस्‍टइंडीज-श्रीलंका के बीच मुकाबला, जान सकेंगे लाइव स्‍कोर
wi vs sl 2nd test at antigua west indies in strong position after day 3 as sri lanka lost 8 wickets and still 104 runs behind

wi vs sl 2nd test at antigua west indies in strong position after day 3 as sri lanka lost 8 wickets and still 104 runs behind

Latest News

west-indies-19

श्रीलंका से 23 साल बाद जीता वेस्टइंडीज, ड्रॉ रहा दूसरा टेस्ट मैच
sanju-samson-gambhir

'क्या बात हुई, यह आपको नहीं बता सकते', संजू से चर्चा पर गंभीर की सीधी बात
messi-1

Golden Boot Race: एम्बाप्पे से फिर आगे निकले मेसी, हॉलैंड और हैरी केन भी दे रहे कड़ी टक्कर
harry-brook-1-6

हैरी ब्रूक ने किसके सिर बांधा जीत का सेहरा, बोले- बॉलिंग में ज्यादा चर्चा नहीं करनी पड़ी
shreyas-iyer-india-6

ऐसा नहीं चलेगा... हार के बाद फूटा श्रेयस अय्यर का गुस्सा, किसे जमकर सुनाया
leonal-messi

शानदार वापसी के साथ अर्जेंटीना ने मिस्र को 3-2 से हराया, क्वॉर्टर फाइनल में जगह बनाई

Editor's Pick

Sanju Samson was given clarity on not getting selected says Indian Coach Gautam Gambhir

'क्या बात हुई, यह आपको नहीं बता सकते', संजू से चर्चा पर गंभीर की सीधी बात
I think it was atrocious says Shreyas Iyer after India lost to England by 125 Runs in 3rd T20I

ऐसा नहीं चलेगा... हार के बाद फूटा श्रेयस अय्यर का गुस्सा, किसे जमकर सुनाया
shreyas iyer makes history as captain joins dhoni and rohit elite list ind vs eng t20

Shreyas Iyer Record: कप्तानी में श्रेयस अय्यर का बड़ा कारनामा, धोनी और रोहित के क्लब में जुड़ा नाम

Sanju Samson Rested not Dropped For India Tour of Zimbabwe Claims Report

सैमसन पर बड़ा अपडेट, जिम्बाब्वे दौरे पर ड्रॉप नहीं किया गया, सिलेक्टर्स ने किया है यह फैसला
How 2011 World Cup Victory Gave 8 Years Old Suryansh Shedge Dream of Playing For India

8 साल की उम्र में देखा सपना, 5566 दिन बाद हुआ पूरा, सूर्यांश ने सुनाई उस रात की कहानी
India tour of England 2026: Full schedule, match timings, squads, venues, grounds, live streaming, where to watch, important questions

भारत के इंग्लैंड दौरे का पूरा शेड्यूल, मैच टाइमिंग, टीमें, मैदान और सभी अहम सवाल