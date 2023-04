'क्या बकवास है...', अंबाती रायुडू आखिर किस बात की दे रहे हैं सफाई

नई दिल्ली: अंबाती रायुडू एक बार फिर चर्चा में हैं. इस बार वजह है उनका एक ट्वीट. चेन्नई सुपर किंग्स की राजस्थान रॉयल्स से हार के बाद रायुडू के ट्वीट ने काफी सुर्खियां बटोरीं. लेकिन इस बार वह उस ट्वीट पर सफाई देते नजर आ रहे हैं. रायुडू ने साफ किया है कि उनके उस ट्वीट का महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर से कोई वास्ता नहीं था.

गावस्कर ने रायुडू के इम्पैक्ट सब होने और फील्डिंग न करने को लेकर कड़ा रुख अपनाया था. महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग्स ने लगभग सभी मैचों में रायुडू को बतौर इम्पैक्ट प्लेयर आजमाया है. टीम जब भी फील्डिंग के लिए उतरती है तव एक गेंदबाज रायुडू की जगह ले लेता है. गावस्कर ने पृथ्वी साव का उदाहरण दिया और कहा कि उनकी खराब फॉर्म के पीछे यह भी एक वजह हो सकती है.

गावस्कर ने चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के मुकाबले के दौरान कॉमेंट्री करते हुए कहा था, 'आपको फील्डिंग करनी ही चाहिए. अब सीधा बल्लेबाजी करने और गेंद को हिट करने नहीं आ सकते. आप ऐसा कर ही नहीं सकते. हमने पृथ्वी साव के साथ ऐसा देखा है. वह बैटिंग करने आ रहे हैं लेकिन उन्हें कोई कामयाबी नहीं मिल रही. फील्डिंग नहीं तो स्कोरिंग नहीं. रायुडू दूसरी गेंद पर खाता खोले बिना आउट हो गए.

रायुडू ने सफाई देते हुए कहा कि एक इम्पैक्ट प्लेयर होने के नाते उनका इस पर कोई कंट्रोल नहीं है क्योंकि यह फैसला उनके नहीं धोनी और टीम प्रबंधन द्वारा किया जाता है.

रायुडू ने ट्वीट किया- 'क्या बकवास है... मेरे ट्वीट का महान मिस्टर गावस्कर के कॉमेंट से कोई वास्ता नहीं था... मेरी फील्डिंग के बारे में उनकी राय का पूरा सम्मान है. एक खिलाड़ी यह तय नहीं करता कि वह फील्डिंग करेगा या नहीं.'

What nonsense… my tweet has nothing to do with the great mr Gavaskars comments.. his opinions are well respected and in regards to my fielding . A player doesn’t decide if he wants to field or not.

