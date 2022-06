डबलिन: भारत ने आयरलैंड को दो टी20 मैचों की सीरीज के आखिरी मुकाबले में चार रन से हरा दिया। भारतीय टीम के कप्तान हार्दिक पंड्या ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। दीपक हुड्डा के पहले टी20 इंटरनैशनल शतक और संजू सैमसन (77) की दमदार पारियों की मदद से भारत ने 7 विकेट पर 225 रन का स्कोर बनाया। आयरलैंड ने हालांकि बहुत अच्छा जवाब दिया और 5 विकेट पर 221 रन बनाकर भारतीय गेंदबाजों को मुश्किल में रखा।

भारत की जीत में अहम भूमिका निभाने वाले हुड्डा को प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ सीरीज भी चुना गया। मैच के बाद हुड्डा ने कहा कि वह आईपीएल की अपनी फॉर्म को यहां भी जारी रखना चाहते थे।

दीपक हुड्डा ने मैच के बाद कहा, ‘सच कहूं तो मैं आईपीएल में अच्छा खेलकर आया था और उसी प्रदर्शन को यहां जारी रखना चाहता था। मैं अपने खेल से खुश हूं।’

IPL 2022 में दीपक हुड्डा ने 451 रन बनाए। उनका औसत 32.21 का और स्ट्राइक रेट 136.66 का रहा। सीजन में लखनऊ सुपरजायंट्स की ओर से खेलने वाले हुड्डा ने 4 हाफ सेंचुरी भी लगाईं।

For his sensational ton against Ireland, @HoodaOnFire bags the Player of the Match award in the 2nd #IREvIND T20I ?? #TeamIndia

Scorecard ▶️ https://t.co/6Ix0a6evrR pic.twitter.com/OJqsQzkgYn

— BCCI (@BCCI) June 28, 2022