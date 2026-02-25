रिंकू सिंह के पिता को अचानक क्या हुआ, वह किस बीमारी से जूझ रहे हैं ?

What happened to Rinku Singh Father: भारत के स्टार खिलाड़ी और फिनिशर रिंकू सिंह ने जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच से पहले मंगलवार को टीम इंडिया का साथ अचानक छोड़ दिया. रिंकू सिंह ने पिता के बीमार होने की वजह से यह फैसला लिया है. रिंकू सिंह के पिता की हालत गंभीर है और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

रिंकू मंगलवार की सुबह करीब 10 बजे अस्पताल पहुंचे और अस्पताल जाकर पिता का हालचाल जाना. रिंकू सिंह ने कई घंटे पिता के साथ बिताए और डॉक्टरों से उपचार की जानकारी ली. भारतीय टीम गुरुवार को चेन्नई में जिम्बाब्वे के खिलाफ करो या मरो मैच में आमने-सामने होगी, इस मैच से पहले रिंकू सिंह के खेलने पर सस्पेंस बना हुआ है. रिंकू सिंह के पिता के बीमार होने की जैसे ही खबर सामने आई, सोशल मीडिया पर लोग रिंकू सिंह के पिता खानचंद सिंह के जल्द स्वस्थ होने की दुआ करने लगे.

VIDEO | Cricketer Rinku Singh's father got admitted to hospital in Greater Noida. Visuals are from outside the hospital.#RinkuSingh pic.twitter.com/yRpjvQzxn3 — Press Trust of India (@PTI_News) February 24, 2026

किस बीमारी से जूझ रहे हैं रिंकू सिंह के पिता ?

रिंकू सिंह के पिता खानचंद सिंह ल‍िवर कैंसर से जूझ रहे हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, वे स्टेज-4 लिवर कैंसर (liver cancer) से पीड़ित हैं, और पिछले डेढ़ साल से उनका इलाज चल रहा है. 24 फरवरी को अचानक उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई और हालत बिगड़ने के बाद उन्हें वेंटीलेटर सपोर्ट पर रखा गया है. उन्हें ग्रेटर नोएडा के यथार्थ अस्पताल में भर्ती कराया गया है. फिलहाल उनकी स्थिति गंभीर बताई जा रही है, हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि उनकी हालत फिलहाल स्थिर है लेकिन वह डॉक्टरों निगरानी में हैं.

रिंकू सिंह ने टी-20 वर्ल्ड कप में अब तक नहीं किया है प्रभावित

रिंकू सिंह टी-20 वर्ल्ड कप 2026 में अब तक अपनी छाप छोड़ने में कामयाब नहीं रहे हैं. उन्होंने सिर्फ एक बार दहाई का आंकड़ा पार किया है, हालांकि फील्डिंग में उन्होंने प्रभावित किया है. रिंकू सिंह ने यूएसए के खिलाफ छह रन (14 गेंदे), नामीबिया के खिलाफ एक रन (06 गेंदे), पाकिस्तान के खिलाफ 11 रन नाबाद (04 गेंदे), नीदरलैंड्स के खिलाफ छह रन (तीन गेंदे) और साउथ अफ्रीका के खिलाफ (00) रन बनाए हैं.