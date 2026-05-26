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IPL 2026: क्या हो अगर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस का पहला क्वॉलिफायर बारिश से धुल जाए तो?

इंडियन प्रीमियर लीग 2026 में आज पहला क्वॉलिफायर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच खेला जाएगा. क्या होगा अगर यह मैच बारिश की वजह से धुल जाए तो.

Edited By : Bharat Malhotra |May 26, 2026, 07:21 AM IST

Published On May 26, 2026, 07:21 AM IST

Last UpdatedMay 26, 2026, 07:21 AM IST

RCB vs GT, 1st Qualifier IPL 2026

RCB vs GT, 1st Qualifier IPL 2026

नई दिल्ली: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 का पहला क्वॉलिफायर आज, मंगलवार 26 मई को रॉयल चैलेंजर्स बेगलुरु (RCB) और गुजरात टाइटंस (GT) के बीच खेला जाएगा. इस मैच को जीतने वाली टीम को सीधा फाइनल में एंट्री मिलेगी. और इस लिहाज से यह मुकाबला काफी अहम है. यह मुकाबला हिमाचल प्रदेश क्रिकेट असोसिएशन, धर्मशाला में खेला जाएगा. इस बीच मैच की परिस्थिति को लेकर भी जानकारी सामने आई है. कई फैंस के जेहन में यह ख्याल आया है कि अगर बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच मुकाबले में आज पहले क्वॉलिफायर मैच में बारिश आ जाए तो क्या होगा? क्या आईपीएल ने इस मैच के लिए कोई रिजर्व डे तय किया है? और अगर ऐसा नहीं है तो बारिश के कारण मैच रद्द होने की वजह से किस टीम को सीधा फाइनल में जाने का मौका मिलेगा.

गुजरात टाइटंस का धर्मशाला में पहला मैच, कैसा रहेगा मौसम

गुजरात टाइटंस आईपीएल में साल 2022 में ही शामिल हुई है. यह उसका पांचवां सीजन है. लेकिन उसने अभी तक धर्मशाला में मैच नहीं खेला है. इस मैदान पर यह उसका पहला मैच होगा. अब इस पहले क्वॉलिफायर के लिए धर्मशाला के मौसम की बात कर लेते हैं. इस दिन मौसम मुख्य रूप से काफी साफ रहने की संभावना है.

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हालांकि यह भी संभावना है कि मैच के दिन वहां बारिश हो सकती है. वहां दो घंटे बारिश की संभावना जताई गयी है. और इसके लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है. लेकिन शाम को मैच शुरू होने से पहले मौसम साफ हो जाएगा. दिन में अधिकतम तापमान 21 और न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस रह सकता है. यानी हमें पूरा मैच देखने को मिलेगा.

क्या आज के क्वॉलिफायर मैच में कोई रिजर्व-डे है?

फैंस को यह जानकर थोड़ी निराशा हो सकती है कि आईपीएल 2026 में प्लेऑफ के मैचों के लिए कोई रिजर्व डे नहीं है. हालांकि फाइनल के लिए रिजर्व डे का प्रावधान जरूर है. किसी अन्य मैच के लिए रिजर्व-डे नहीं है. आपको आईपीएल 2023 का फाइनल तो याद होगा जब बारिश के चलते मैच रिजर्व डे में खेला गया था.

चलिए मान लेते हैं कि अगर आज का मैच बारिश से धुल गया तो, किसका फायदा?

अगर बारिश के चलते रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच आज होने वाला आईपीएल 2026 का पहला क्वॉलिफायर धुल जाता है तो फायदा आरसीबी को होगा. वह ऐसे कि ऐसे में देखा जाएगा कि लीग स्टेज पर कौन सी टीम अंक-तालिका में ऊपर रही थी. और इस लिहाज से बाजी बेंगलुरु के हाथ में लगेगी. दोनों टीमों के अंक तो 18-18 रहे लेकिन नेट रनरेट के आधार पर बेंगलुरु की टीम पहले पायदान पर रही. तो, अगर बारिश के चलते आज का मैच धुल जाता है तो बेंगलुरु फाइनल में सीधा एंट्री करेगी.

हालांकि मैच के लिए एक्स्ट्रा-टाइम भी दिया गया है. और, अगर बारिश हो भी जाती है तो भी कम-से-कम पांच ओवर का मैच करवाने का पूरा प्रयास किया जाएगा.

कैसा है दोनों टीमों का हेड-टू-हेड रिकॉर्ड

दोनों टीमों के बीच अभी तक आईपीएल में कुल 8 मैच हुए हैं. और मामला इससे ज्यादा बराबरी का नहीं हो सकता. अभी तक दोनों टीमों ने 4-4 मैच जीते है. हालांकि यह पहला मौका है जब आरसीबी और गुजरात टाइटंस के बीच प्लेऑफ में कोई मैच खेला जा रहा है.

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra अभी cricketcountry.com की हिंदी टीम को लीड कर रहे हैं. भारत के पास डिजिटल मीडिया में करीब 17 साल का अनुभव है. ज्यादातर वक्त क्रिकेट पर लिखते, समीक्षा करते और समझते हुए बीता है. साल 2008 में IPL के साथ करियर की शुरुआत हुई. तब Iplnewsonline.com की शुरुआती टीम का हिस्सा रहे. इसके बाद हिंदीलोक डॉट कॉम की जिम्मेदारी लंबे वक्त तक अकेले ही संभाली. फिर प्लानमैन मीडिया की TheSundayIndian.com की हिंदी वेबसाइट को लीड किया. भारत मल्होत्रा के सफर का अगला पड़ाव दैनिक जागरण की हेल्थ वेबसाइट ओन्ली माई हेल्थ रहा. यहां करीब ढाई साल तक हिंदी वेबसाइट की अगुआई की. इस दौरान साइट को नए सिरे से तैयार करना. इसके कॉन्टेंट और स्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर सुधार किया. नतीजा, उस दौरान यह हेल्थ के क्षेत्र में भारत की नंबर वन वेबसाइट बनी. यहां संपादकीय के साथ-साथ प्रॉडक्ट, तकनीक और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी सहयोग दिया. फरवरी 2015 में भारत मल्होत्रा NBT.in से जुड़े. यहां 7 साल से अधिक समय तक स्पोर्टस टीम के लीड रहे. इस दौरान क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 और फीफा वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, कई IPL सीजन, ओलिंपिक 2016 और 2020, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े आयोजनों में टीम की अगुआई की.

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