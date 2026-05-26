इंडियन प्रीमियर लीग 2026 में आज पहला क्वॉलिफायर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच खेला जाएगा. क्या होगा अगर यह मैच बारिश की वजह से धुल जाए तो.
Published On May 26, 2026, 07:21 AM IST
Last UpdatedMay 26, 2026, 07:21 AM IST
RCB vs GT, 1st Qualifier IPL 2026
नई दिल्ली: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 का पहला क्वॉलिफायर आज, मंगलवार 26 मई को रॉयल चैलेंजर्स बेगलुरु (RCB) और गुजरात टाइटंस (GT) के बीच खेला जाएगा. इस मैच को जीतने वाली टीम को सीधा फाइनल में एंट्री मिलेगी. और इस लिहाज से यह मुकाबला काफी अहम है. यह मुकाबला हिमाचल प्रदेश क्रिकेट असोसिएशन, धर्मशाला में खेला जाएगा. इस बीच मैच की परिस्थिति को लेकर भी जानकारी सामने आई है. कई फैंस के जेहन में यह ख्याल आया है कि अगर बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच मुकाबले में आज पहले क्वॉलिफायर मैच में बारिश आ जाए तो क्या होगा? क्या आईपीएल ने इस मैच के लिए कोई रिजर्व डे तय किया है? और अगर ऐसा नहीं है तो बारिश के कारण मैच रद्द होने की वजह से किस टीम को सीधा फाइनल में जाने का मौका मिलेगा.
गुजरात टाइटंस आईपीएल में साल 2022 में ही शामिल हुई है. यह उसका पांचवां सीजन है. लेकिन उसने अभी तक धर्मशाला में मैच नहीं खेला है. इस मैदान पर यह उसका पहला मैच होगा. अब इस पहले क्वॉलिफायर के लिए धर्मशाला के मौसम की बात कर लेते हैं. इस दिन मौसम मुख्य रूप से काफी साफ रहने की संभावना है.
हालांकि यह भी संभावना है कि मैच के दिन वहां बारिश हो सकती है. वहां दो घंटे बारिश की संभावना जताई गयी है. और इसके लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है. लेकिन शाम को मैच शुरू होने से पहले मौसम साफ हो जाएगा. दिन में अधिकतम तापमान 21 और न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस रह सकता है. यानी हमें पूरा मैच देखने को मिलेगा.
फैंस को यह जानकर थोड़ी निराशा हो सकती है कि आईपीएल 2026 में प्लेऑफ के मैचों के लिए कोई रिजर्व डे नहीं है. हालांकि फाइनल के लिए रिजर्व डे का प्रावधान जरूर है. किसी अन्य मैच के लिए रिजर्व-डे नहीं है. आपको आईपीएल 2023 का फाइनल तो याद होगा जब बारिश के चलते मैच रिजर्व डे में खेला गया था.
अगर बारिश के चलते रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच आज होने वाला आईपीएल 2026 का पहला क्वॉलिफायर धुल जाता है तो फायदा आरसीबी को होगा. वह ऐसे कि ऐसे में देखा जाएगा कि लीग स्टेज पर कौन सी टीम अंक-तालिका में ऊपर रही थी. और इस लिहाज से बाजी बेंगलुरु के हाथ में लगेगी. दोनों टीमों के अंक तो 18-18 रहे लेकिन नेट रनरेट के आधार पर बेंगलुरु की टीम पहले पायदान पर रही. तो, अगर बारिश के चलते आज का मैच धुल जाता है तो बेंगलुरु फाइनल में सीधा एंट्री करेगी.
हालांकि मैच के लिए एक्स्ट्रा-टाइम भी दिया गया है. और, अगर बारिश हो भी जाती है तो भी कम-से-कम पांच ओवर का मैच करवाने का पूरा प्रयास किया जाएगा.
दोनों टीमों के बीच अभी तक आईपीएल में कुल 8 मैच हुए हैं. और मामला इससे ज्यादा बराबरी का नहीं हो सकता. अभी तक दोनों टीमों ने 4-4 मैच जीते है. हालांकि यह पहला मौका है जब आरसीबी और गुजरात टाइटंस के बीच प्लेऑफ में कोई मैच खेला जा रहा है.