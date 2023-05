इसमें कहा गया है, 'अगर ऐसे साक्ष्य हों कि गेंद स्टंप्स को हिट कर रही है और पहली बार पैड से वह स्टंप्स की लाइन में ही पिच हुई है और गेंद स्टंप्स की लाइन या ऑफ स्टंप के बाहर पिच हुई है, लेकिन पैड से पहला संपर्क स्टंप्स से 300 सेंटीमीटर या उससे ज्यादा हो या फिर पहला संपर्क 250 सेंटीमीटर से ज्यादा और 300 सेंटीमीटर से कम हो और पहली बार गेंद के पिच होने और पैड से टकराने की दूरी 40 सेटीमीटर से कम हो तो मैदानी फैसला (नॉट आउट) ही कायम रहेगा.'

इंटरनेट पर वायरल हो रही तस्वीरों में दावा किया जा रहा है कि रोहित के पैड से जब गेंद टकराई तो स्टंप्स से उसकी दूरी 307 सेंटीमीटर थी. यानी वह 3 मीटर के नियम के तहत नॉट आउट थे.

We cannot afford the technology yet, but our bowlers have asked us to purchase the Wankhede DRS used to give Rohit Sharma out lbw today.

— Iceland Cricket (@icelandcricket) May 9, 2023