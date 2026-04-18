अहमदाबाद: कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए इंडियन प्रीमियर लीग 2026 बहुत खराब रहा है. अभी तक टीम को एक भी मैच में जीतने में सफल नहीं रही है. शुक्रवार को कोलकाता को गुजरात टाइटंस ने हराया. यह इस सीजन में कोलकाता की पांचवीं हार थी. टीम के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने मैच के बाद टीम की हार और बाकी कारणों पर चर्चा की. साथ ही उन्होंने विपक्षी टीम के कप्तान शुभमन गिल की भी तारीफ की जिन्होंने कमाल की पारी खेली.

रहाणे ने अपने गेंदबाजों और शुभमन गिल की तारीफ की

रहाणे ने हालांकि मैच के बाद अपने गेंदबाजों की तारीफ की. मैच के बाद कप्तान रहाणे ने कहा, ‘जिस तरह से हमने शुरुआत की जब हमारे दो या तीन विकेट गिर चुके थे, और जिस तरह से ग्रीन ने शुरुआत की, वह कमाल का था. 147 पर 4 विकेट से 180 तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल था.’

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गुजरात टाइटंस बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स स्कोरकार्ड

इसके साथ ही रहाणे ने अपने गेंदबाजों की भी तारीफ की. उन्होंने माना कि जिस तरह वे मैच को आखिरी ओवर तक ले गए वह कमाल था. इसके साथ ही उन्होंने शुभमन गिल की भी तारीफ की. रहाणे ने कहा, ‘हालांकि, हमारे सभी गेंदबाजों को इसका श्रेय जाता है, जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी की. वे इसे आखिरी ओवर तक ले गए. गिल ने सच में बहुत अच्छी बल्लेबाजी की.’

कैमरन ग्रीन के लिए क्या बोले अजिंक्य रहाणे

रहाणे ने कहा कि मैदान पर ओस थी लेकिन इसके उन्होंने कोई बहाना मानने से इनकार कर दिया. उन्होंने कहा, ‘थोड़ी ओस भी थी, लेकिन कोई बहाना नहीं. साई सुदर्शन और गिल ने सच में बहुत अच्छी बल्लेबाजी की. मैं बस सकारात्मक बातें करना चाहता था. हमारे तीन मैच बहुत करीबी रहे. ग्रीन को क्रैम्प्स (ऐंठन) की दिक्कत हो रही थी, इसी वजह से वह मैदान के अंदर-बाहर होते रहे और इसी कारण उन्होंने गेंदबाजी नहीं की. जब चीजें आपके हिसाब से नहीं चल रही होतीं, तो आप बहुत सारी बातें सोचने लगते हैं.’

आईपीएल 2026 अंक तालिका

आईपीएल 2026 अंक तालिका

क्रम टीम मैच जीत हार टाई नो रिजल्ट अंक नेट रन रेट 1 पंजाब किंग्स 5 4 0 0 1 9 1.067 2 रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर 5 4 1 0 0 8 1.503 3 राजस्थान रॉयल्स 5 4 1 0 0 8 0.889 4 गुजरात टाइटन्स 5 3 2 0 0 6 0.018 5 सनराइजर्स हैदराबाद 5 2 3 0 0 4 0.576 6 दिल्ली कैपिटल्स 4 2 2 0 0 4 0.322 7 लखनऊ सुपर जायंट्स 5 2 3 0 0 4 -0.804 8 चेन्नई सुपर किंग्स 5 2 3 0 0 4 -0.846 9 मुंबई इंडियंस 5 1 4 0 0 2 -1.076 10 कोलकाता नाइट राइडर्स 6 0 5 0 1 1 -1.149

क्या रहा मैच का हाल

KKR से मिले 181 रनों के लक्ष्य को गुजरात टाइटंस ने 19.4 ओवर में 5 विकेट खोकर हासिल किया. टीम की तरफ से कप्तान शुभमन गिल ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 50 गेंदों में 86 रनों की दमदार पारी खेली. गिल ने अपनी इस पारी में 8 चौके और 4 छक्के लगाए. वहीं, जोस बटलर ने 15 गेंदों में 25 रन बनाए, तो साई सुदर्शन ने 16 गेंदों में 22 रनों का योगदान दिया. ग्लेन फिलिप्स ने 19 रन बनाए.

इससे पहले KKR की पूरी टीम 20 ओवर में 180 रन बनाकर ऑलआउट हुई. कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से कैमरून ग्रीन इस सीजन पहली बार अच्छी लय में दिखाई दिए और उन्होंने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 55 गेंदों में 7 चौके और 4 छक्कों की मदद से 79 रन बनाए. हालांकि, उन्हें दूसरे छोर से बाकी बल्लेबाजों का साथ नहीं मिल सका.

हार के बाद केकेआर का क्या होगा?

इस हार ने कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए आईपीएल 2026 का सफर बहुत मुश्किल कर दिया है. केकेआर के लिए अब प्लेऑफ की उम्मीदें धूमिल हो गई हैं. टीम का सिर्फ एक अंक है और वह भी उसे पंजाब किंग्स के साथ बारिश में धुले मैच की वजह से मिला था. सीजन से पहले कोलकाता के कई खिलाड़ी चोटिल हो गए थे जिसकी वजह से उसका संतुलन भी बिगड़ गया था.