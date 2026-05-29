वैभव सूर्यवंशी मैदान पर अपने बल्ले और मैदान के बाहर अपने संस्कारों से लोगों को दिल जीतते हैं. 15 साल के इस खिलाड़ी ने महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर के पैर छुए थे. इसके बाद गावस्कर ने उन्हें क्या आशीर्वाद दिया था.
Published On May 29, 2026, 12:16 PM IST
Last UpdatedMay 29, 2026, 12:16 PM IST
Vaibhav Sooryavanshi Sunil Gavaskar
महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर वैभव सूर्यवंशी से बहुत प्रभावित हैं. बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ आईपीएल 2026 के एलिमिनेटर में खेल दिखाया उसने गावस्कर का दिल जीत लिया. इस मैच से पहले वैभव ने मैदान में गावस्कर के पैर छुए थे. इसके बात उन्होंने वैभव को एक सलाह दी थी. भारत के इस महान बल्लेबाज ने उस घटना के बारे में खुलकर बात की.
स्पोर्ट्स तक के साथ बातचीत में गावस्कर से उस घटना बारे में पूछा गया तो वह भावुक हो गए. दरअसल, मैच से पहले गावस्कर मैदान से शो कर रहे थे. तब राजस्थान रॉयल्स की टीम वहां प्रैक्टिस कर रही थी. तभी वैभव वहां दौड़कर आए और उन्होंने गावस्कर के पैर छुए. इस घटना पर गावस्कर ने देश की परवरिश से जोड़ा. उन्होंने कहा, ‘‘हमारी परवरिश हमें यही सिखाती है कि हमें अपने बड़ों का आदर करना चाहिए. सिर्फ मैंने ही नहीं, बल्कि संजय बांगड़ भी मेरे साथ ही खड़े थे और सूर्यवंशी ने उनके भी पैर छुए.’ इसके बाद उन्होंने कहा कि शायद वैभव कुछ उम्मीद कर रहे थे.
गावस्कर ने बताया कि उन्होंने वैभव सूर्यवंशी से बस इतना कहा, ‘लगे रहो, लगे रहो.’ गावस्कर ने कहा, ‘अगर वह लगे रहेंगे तो उनके बल्ले से रन निकलते रहेंगे.’
तो आखिर गावस्कर को इस लड़के से क्या उम्मीदें हैं? तो उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा, ‘मैं तो यही चाहता हूं कि इस लड़के के अंदर का बचपन कभी खत्म नहीं हो.’
इसके साथ ही उन्होंने वैभव सूर्यवंशी के माता-पिता को भी सलाह दी. गावस्कर ने कहा, ‘मैं उन्हें यही कहूंगा कि आपने जो किया है. आपने जो मेहनत की है, जो त्याग किया है यह उसी का फल है. आपने जो उस पर विश्वास दिखाया है वही अब भारत और पूरी दुनिया को होने लगा है.’
इसके साथ ही उन्होंने वैभव के माता-पिता को उन पर दबाव न डालने की सलाह दी. महान बल्लेबाज ने कहा, ‘मैं उनके माता-पिता को यही कहना चाहूंगा कि आप उनके साथ रहिए. उन पर कोई दबाव मत डालिए. ऐसा हो सकता है कि किसी दिन उसके रन न बनें. किसी भी खिलाड़ी के करियर में ऐसा हो सकता है. तो उस वक्त आपको उसके साथ होना है. उस पर भरोसा रखना है. और उसे यह दिलासा और विश्वास देना है कि हर महान खिलाड़ी- चाहे वह गैरी सोबर्स हों या सचिन तेंदुलकर, सबके करियर में ऐसा दौर आता है जब प्रदर्शन अच्छा नहीं होता. सभी के करियर में ऐसा हुआ है. बस उस वक्त आपको उसके साथ खड़े रहना है.’
गावस्कर ने इंडिया टुडे के साथ बातचीत में आगे बताया कि जब बीसीसीआई नमन अवॉर्ड्स में वैभव और आयुष म्हात्रे उसने मिले थे तो उन्होंने दोनों को एक ही सलाह दी थी. गावस्कर ने बताया कि मैंने उन्हें कहा, ‘मैं तुम्हें यह नहीं बताऊंगा कि कैसे खेलना है. और मैं जानता हूं कि टी20 क्रिकेट में यह मुश्किल है लेकिन वनडे और टेस्ट क्रिकेट में आपको विकेट के लिए कम-से-कम सेंचुरी का प्राइस-टैग रखना चाहिए. टी20 क्रिकेट में हालांकि यह हर बार संभव नहीं. लेकिन यहां अगर तुम 80 भी बनाते हो तो काफी है.’
वैभव ने एलिमिनेटर में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 29 गेंद पर 97 रन की पारी खेली थी. अपनी पारी में उन्होंने 12 छक्के लगाए थे. इस पारी की मदद से राजस्थान रॉयल्स ने 47 रन से मैच जीतकर क्वॉलिफायर-2 में जगह बनाई थी. वैभव ने अपनी पारी के दौरान एक सीजन में सबसे ज्यादा छक्के लगाने के क्रिस गेल के रिकॉर्ड को तोड़ा था. गेल ने 2012 में 59 छक्के लगाए थे. वह गेल के आईपीएल में सबसे तेज सेंचुरी के रिकॉर्ड तोड़ने के करीब पहुंच गए थे. गेल ने आईपीएल 2013 में पुणे वॉरियर्स के खिलाफ 30 गेंद पर शतक लगाया था.
राजस्थान रॉयल्स की टीम आज, शुक्रवार, 29 मई को दूसरे क्वॉलिफायर में गुजरात टाइटंस से भिड़ेगी. यह मैच न्यू चंडीगढ़ में खेला जाएगा. गुजरात की टीम को पहले क्वॉलिफायर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने हराया था. इस जीत के साथ बेंगलुरु लगातार दूसरी बार फाइनल में पहुंचा है. फाइनल 31 मई को खेला जाएगा.