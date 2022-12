इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में बाबर आजम की कप्तानी वाली टीम को बुरी तरह हार का सामना करन पड़ा. बेन स्टोक्स की कप्तानी वाली टीम ने सीरीज में 3-0 से जीत हासिल की. इसके बाद पाकिस्तानी क्रिकेट में दो बड़े बदलाव देखे गए. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष रमीज राजा को उनके पद स हेटाया गया. वहीं मोहम्मद वसीम की अगुआई वाली सिलेक्शन कमिटी को भी भंग कर दिया गया. इसके बाद अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी नजम सेठी को सौंपी गई वहीं शाहिद अफरीदी को टीम का अंतरिम चीफ सिलेक्टर बनाया गया. अफरीदी ने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाबर आजम की कप्तानी को लेकर बड़ी टिप्पणी की.

अफरीदी की अध्यक्षता वाली कमिटी को फिलहाल सिर्फ न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू सीरीज के लिए ही यह जिम्मेदारी सौंपी गई है. न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान में दो टेस्ट मैच और तीन वनडे इंटरनैशनल मुकाबले खेले हैं. रविवार को न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान पहुंची है. अफरीदी ने बाबर आजम के साथ प्लेइंग इलेवन को लेकर चर्चा की.

Shahid Afridi : “We will try to make Babar Azam a good captain.” pic.twitter.com/O1gMHN0eXN

