VIDEO: डोंट वरी त्रिवेंद्रम...संजू खेल रहा है, सूर्या ने लोकल ब्वॉय के लिए किया चीयर
भारत ने पांचवें टी-20 मैच में तीन बदलाव किया है. ईशान किशन, अक्षर पटेल और वरुण चक्रवर्ती प्लेइंग-11 में वापस लौटे हैं.
भारत और न्यूजीलैंड की टीम शनिवार को तिरुवनंतपुरम में पांचवें टी-20 मैच में आमने-सामने हुई. भारतीय टीम ने इस मैच में टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला लिया. टॉस के दौरान भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने खास अंदाज में संजू सैमसन के प्लेइंग-11 में होने की जानकारी दी.
संजू सैमसन जिनका बल्ला न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में खामोश रहा है, पांचवें टी-20 मैच में उनके चयन पर सस्पेंस बना हुआ था, मगर सूर्या ने टॉस के दौरान उनके प्लेइंग-11 में होने की जानकारी दी. सूर्या ने चीयर्स के अंदाज में सैमसन के टीम में शामिल होने की बात कही.
‘डोंट वरी त्रिवेंद्रम…संजू खेल रहा है’
सूर्यकुमार यादव से जब टीम कॉम्बिनेशन को लेकर पूछा गया तो उन्होंने टीम में तीन बदलाव की बात कही. सूर्या ने अक्षर और ईशान की वापसी की बात कही और वह तीसरा खिलाड़ी (वरुण चक्रवर्ती) का नाम भूल गए. मगर इसके बाद उन्होंने जो कहा उसने स्टेडियम में मौजूद फैंस को खुश कर दिया. सूर्या ने कहा कि चिंता मत करो तिरुवनंतपुरम, संजू सैमसन आज रात खेल रहा है, हम तिलक का इंतजार कर रहे हैं, हमने लगभग सभी डिपार्टमेंट्स को कवर कर लिया है, हर मैच में हम कुछ सीखते हैं और उसे आगे ले जाते हैं.
एयरपोर्ट पर भी सूर्या ने सैमसन के साथ की थी मस्ती
एयरपोर्ट पर टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव संजू सैमसन के बॉडीगार्ड के रूप में नजर आए. उन्होंने सैमसन के साथ जमकर मस्ती की, जिसका वीडियो बीसीसीआई के सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर शेयर किया था. तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर उतरने के बाद टीम इंडिया के खिलाड़ी बस पकड़ने के लिए जा रहे थे, एयरपोर्ट से बाहर निकलते समय सैमसन के समर्थन में नारे लग रहे थे. सैमसन कप्तान सूर्यकुमार यादव के साथ चल रहे थे, कैमरामैन दोनों की तस्वीरें लेने के लिए उनके आगे चल रहे थे, इतने में कप्तान सूर्यकुमार यादव ने कहा, ‘चेता को डिस्टर्ब मत करो’ और आगे हाथ बढ़ाकर सैमसन को चलने को कहा, सैमसन मुस्कुराते हुए नजर आए. सैमसन को टीम में ‘चेता’ उपनाम से जाना जाता है.
पांचवें टी-20 मैच के लिए भारत की प्लेइंग-11:
अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), रिंकू सिंह, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह