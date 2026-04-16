IPL 2026: मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स के बीच कब और कहां देख पाएंगे मुकाबला

इंडियन प्रीमियर लीग 2026 का 24वां मैच आज मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स के बीच खेला जाएगा. यह मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम पर होगा. मुंबई की टीम की हालत अच्छी नहीं है. टीम ने पहले मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स को हराया लेकिन उसके बाद उसे लगातार तीन मैचों में हार का सामना करना पड़ा है. अंक तालिका में टीम नौवें स्थान पर है. वहीं पंजाब किंग्स ने चार मैच खेले हैं और तीन मैच जीते हैं. कोलकाता के खिलाफ मैच बारिश की वजह से धुल गया था. श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली टीम अब तीसरे पायदान पर है.

मुंबई इंडियंस के लिए चिंता की बात यह है कि उसके पूर्व कप्तान रोहित शर्मा का इस मैच में खेलना मुश्किल नजर आ रहा है. रोहित ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ 13 गेंद पर 19 रन बनाए थे. और इसके बाद वह रिटायर्ड हर्ट होकर मैदान से बाहर चले गए थे. बुधवार को वह नेट्स पर थोड़ी देर ही प्रैक्टिस करने आए थे. उन्होंने वहां थोड़ा सा ही वक्त बिताया.

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अब देखते हैं कि गुरुवार को मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स के मैच के सीधे प्रसारण और स्ट्रीमिंग की जानकारी

मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स के बीच आईपीएल 2026 का मैच कहां खेला जाएगा?

मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स के बीच आईपीएल 2026 का मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम पर खेला जाएगा.

मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स का आईपीएल 2026 का मैच कब खेला जाएगा?

मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स का आईपीएल 2026 का मैच गुरुवार, 16 अप्रैल को खेला जाएगा.

मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स का आईपीएल 2026 का मैच कब शुरू होगा?

मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स का आईपीएल 2026 का मैच भारतीय समयानुसार शाम साढ़े सात बजे शुरू होगा.

मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स का आईपीएल 2026 के मैच का टॉस कितने बजे होगा?

मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स का आईपीएल 2026 के मैच का टॉस भारतीय समयानुसार शाम सात बजे होगा.

मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स का आईपीएल 2026 के मैच का प्रसारण कौन से टीवी चैनल पर होगा?

मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स का आईपीएल 2026 के मैच का प्रसारण भारत में स्टार स्पोर्टस नेटवर्क पर होगा.

मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स का आईपीएल 2026 के मैच की लाइव स्ट्रीमिंग कहां देख सकते हैं?

मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स का आईपीएल 2026 के मैच की लाइव स्ट्रीमिंग जियोस्टार ऐप और वेबसाइट पर देख सकते हैं.

मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स का आईपीएल 2026 के मैच का टॉस भारतीय समयानुसार शाम सात बजे होगा.

मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स का आईपीएल 2026 के मैच का प्रसारण कौन से टीवी चैनल पर होगा?

मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स का आईपीएल 2026 के मैच का प्रसारण भारत में स्टार स्पोर्टस नेटवर्क पर होगा.

मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स का आईपीएल 2026 के मैच की लाइव स्ट्रीमिंग कहां देख सकते हैं?

मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स का आईपीएल 2026 के मैच की लाइव स्ट्रीमिंग जियोस्टार ऐप और वेबसाइट पर देख सकते हैं.