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  • When he put his hand on my shoulder, I felt like it was a dream Vaibhav Suryavanshi on his meeting with Virat Kohli

उन्होंने जब कंधे पर हाथ रखा, ऐसा लगा... कोहली के साथ मुलाकात को वैभव सूर्यवंशी ने किया याद

15 साल के युवा बल्लेबाज ने कहा, मैं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोहली का बहुत बड़ा फैन हूं, जब ऑरेंज कैप मुझे नहीं मिली थी, तो मैं वही कैप पहनता था, जिस पर कोहली ने साइन किया था.

Edited By : Akhilesh Tripathi |Jun 07, 2026, 03:48 PM IST

Published On Jun 07, 2026, 03:48 PM IST

Last UpdatedJun 07, 2026, 03:48 PM IST

Vaibhav Sooryavanshi

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Vaibhav Suryavanshi on his meeting with Virat Kohli: आईपीएल 2026 में अपनी तूफानी बल्लेबाजी से हर किसी का दिल जीतने वाले वैभव सूर्यवंशी को आयरलैंड-इंग्लैंड और एशियन गेम्स के लिए चुनी गई भारतीय टी20 टीम में जगह दी गई है. 15 साल के वैभव को अगर इस सीरीज में डेब्यू करते हैं तो वह भारत के लिए सबसे कम उम्र में डेब्यू करने के सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ देंगे. वैभव की आईपीएल 2026 में विराट कोहली के साथ मुलाकात हुई थी. आईपीएल में हुई उस मुलाकात के बारे में वैभव सूर्यवंशी ने खुलासा किया है.

राजस्थान रॉयल्स ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर वैभव सूर्यवंशी का एक इंटरव्यू पोस्ट किया है. इंटरव्यू के दौरान वैभव ने कोहली संग हुई बातचीत को लेकर कहा, मैं आपको सच बताऊं जब विराट कोहली ने कंधे पर हाथ रखा, मैं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) और कोहली का बहुत बड़ा फैन हूं, जब ऑरेंज कैप मुझे नहीं मिली थी, तो मैं वही कैप पहनता था, जिस पर उन्होंने साइन किया था, जब उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा और मेरे से बातचीत कर रहे थे, तो मुझे लगा कि मैं कोई सपना देख रहा हूं.

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‘एकदम बड़े भाई की तरह बात कर रहे थे’

15 साल के बल्लेबाज ने आगे कहा, कोहली से बात करके ऐसा लगा ही नहीं कि वह विराट कोहली हैं, वह एकदम बड़े भाई की तरह बात कर रहे थे और मुझे समझा रहे थे कि मैं क्या अच्छा कर रहा हो या फिर मुझे किन बातों को ध्यान रखना है. वैभव ने कहा कि वह ऐसा क्रिकेट खेलना चाहते थे जिसे देखकर लोग कहें कि उस बल्लेबाज ने अकेले ही मैच खत्म कर दिया, वैभव के अनुसार, उनकी चाहत है कि वह अगले 10 से 20 साल तक अच्छा क्रिकेट खेलें और पूरी तरह से दबदबा बनाए रखें.

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वैभव ने जीता आईपीएल 2026 का ऑरेंज कैप

वैभव का प्रदर्शन आईपीएल 2026 में जबरदस्त रहा.वह टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे. उन्होंने 16 मुकाबलों में 237 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 776 रन बनाए. वह इस सीजन ऑरेंज कैप को अपने नाम करने में सफल रहे, वैभव ऑरेंज कैप जीतने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने. उन्होंने आईपीएल 2026 में एक सीजन में सर्वाधिक छक्के लगाने का क्रिस गेल (59 छक्के) का रिकॉर्ड भी तोड़ा. इस सीजन वैभव ने 72 छक्के लगाए.

Akhilesh Tripathi

Akhilesh Tripathi

पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2013 मेंआर्यन टीवी (पटना) से हुई, फिर ईनाडु डिजीटल (ईटीवी हैदराबाद) में लगभग एक साल (2015-2016) काम करने के बाद राजस्थान पत्रिका (वाराणसी) पहुंचा, जहां डिजिटल सेक्शन में चार साल तक काम किया. अब सीनियर सब एडिटर के तौर पर साल 2022 से Cricketcountry.com (Zee Media) से जुड़ा हूं.

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