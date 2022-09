दुबई: भारतीय टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली ने कहा कि जब उन्होंने टेस्ट कप्तानी की तो उन्हें सिर्फ महेंद्र सिंह धोनी का फोन आया। रविवार को पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप 2022 मुकाबले में पांच विकेट से मिली हार के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कोहली ने कई मुद्दों पर बात की। कोहली ने कहा कि इससे नजर आता है कि उनके और धोनी के बीच कैसा रिश्ता है।

कोहली ने कहा, ‘मैं आपको एक बात बताता हूं, जब मैंने टेस्ट कप्तानी छोड़ी तो मुझे सिर्फ एक व्यक्ति का मेसेज आया जिनके साथ मैंने खेला हुआ है और वह थे महेंद्र सिंह धोनी। बाकी कई लोगों के पास मेरा नंबर है लेकिन मुझे सिर्फ उनका मेसेज आया है। टीवी पर बहुत से लोग बोलते हैं लेकिन किसी का मेरे पास मेसेज नहीं छोड़ा। जो रिश्ता जेनुअन होता है वह दिखता है। उसे दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती।’

“After Ieft test captainship, Dhoni called me, no one else did” – Kohli. @imVkohli as honest as he can be. And @msdhoni you are a living legend. On nd off the field. #INDvsPAK #ViratKohli #MSD #icc pic.twitter.com/HS0AE2RZew

